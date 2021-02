Stadt Luzern Eichwäldli: Die alte Soldatenstube soll vorerst nicht abgerissen werden Nach einer hitzigen Debatte hat das Stadtluzerner Parlament am Donnerstag beschlossen, dass die Liegenschaft am Murmattweg bei der Allmend erhalten bleiben soll. Was nun damit passiert, ist noch unklar. Simon Mathis 04.02.2021, 19.38 Uhr

Die umstrittene städtische Liegenschaft am Murmattweg 2.

Die Stadt Luzern soll die Soldatenstube am Murmattweg vorläufig nicht abbrechen. Der Grosse Stadtrat hat am Donnerstag ein entsprechendes Postulat von Jona Studhalter (Junge Grüne) und Mario Stübi (SP) hauchdünn mit 22 zu 21 Stimmen überwiesen – gegen den Willen des Stadtrats. Erfolg hatte der Vorstoss auch dank Silvio Bonzanigo (parteilos). Das ehemalige SVP-Mitglied stimmte mit den Linken.

Während der Debatte flogen rhetorisch die Fetzen. Denn die Bewohner der Liegenschaft hatten angekündigt, dass sie das Gebäude entgegen der Weisung des Stadtrats nicht verlassen wollen. Dieser hatte den Bewohnern ein Ultimatum bis zum 15. Februar gestellt.

«Ergebnisoffener Prozess» ist gefordert

Im Postulat ging es im Grunde nicht darum, den Vertrag den Bewohnern, die sich «Familie Eichwäldli» nennen, zu verlängern. Sondern, dass der Stadtrat von einem Abbruch absieht, bis die künftige Nutzung des Areals geklärt ist. Zu diesem Zweck sei «ein ergebnisoffener Prozess zu lancieren und dabei Optionen mit oder ohne Haupthaus zu prüfen».

Der Stadtrat betonte in der Debatte, dass der Vertrag mit den Bewohnern nicht verlängert werden soll. Der Abschluss von Gebrauchsleihverträgen liegt in der Kompetenz der Exekutive. Weiter hält diese am Ziel fest, das Gebäude längerfristig rückzubauen. Was nun nach der Überweisung des Postulats mit den Bewohnern geschieht, ist offen. Der Stadtrat müsse die Debatte noch analysieren, heisst es auf Anfrage.

Mehrkosten von 200'000 Franken

Der temporäre Erhalt des Gebäudes verursacht laut Stadtrat Mehrkosten von mindestens 200'000 Franken gegenüber dem geplanten Rückbau ohne Etappierung; gesamthaft 550'000 Franken statt 350'000 Franken. Er bezeichnete den weiteren Erhalt als unverhältnismässig. Dieser Argumentation folgte Judith Wyrsch (GLP). «Wollen wir, dass die 200’000 Franken anderen Kulturschaffenden fehlen?», fragte sie. «Die Stadt soll den Kulturdialog mit dem Eichwäldli weiterführen – ohne Soldatenstube.»

Die FDP teile «die Einschätzung des Stadtrates vollumfänglich», sagte Andreas Moser. «Es macht definitiv mehr Sinn, diese finanziellen Mittel an einem anderen Ort einzusetzen – etwa für eine Zwischennutzung.»

Streit um Demonstration

Patrick Zibung (SVP) holte zu einer Kritik an der Demonstration für den Erhalt der Soldatenstube aus, die am vergangenen Samstag stattfand und von der Stadt bewilligt worden war. Dass die Stadt eine solche «Spassveranstaltung» für 350 bis 400 Personen zu Zeiten von Corona zulasse, sei schlicht nicht nachvollziehbar. Über dieses Votum zeigte sich Janick Gauch (SP) «entsetzt». Dass sich die SVP gegen die Meinungsfreiheit einsetze, sei einer staatstragenden Partei unwürdig.

Die Demonstration für den Erhalt der alten Soldatenstube.

Christian Hochstrasser (Grüne) betonte, dass es beim Postulat weder um die Demo noch um die Bewohner gehe, sondern um das Areal und das Gebäude Eichwäldli. «Es geht lediglich darum, das Gebäude so lange zu halten, bis man weiss, was mit dem Areal geschieht.»

Links-Grün will neues Kapitel aufschlagen

CVP-Grossstadtrat Andreas Felder bemühte sich darum, die Emotionen aus der Diskussion zu nehmen. Dennoch zeigte er sich «erstaunt über die derzeitige Entwicklung». Dass der Stadtrat den Gebrauchsleihvertrag nicht schon vorher aufgelöst habe, sei angesichts des Verhaltens der Bewohner fragwürdig. Laut Exekutive haben diese die Vorgabe, den besonders einsturzgefährdeten Soldatenstuben-Anbau nicht zu betreten, missachtet. Felder äusserte die Befürchtung, dass man in einem Jahr wieder am gleichen Ort stehe, sollte der Gebrauchsleihvertrag verlängert werden.

Jona Studhalter führte aus, dass es sich um ein Holzhaus handle. «Das fällt nicht von einer Sekunde zur nächsten von der dritten in die zweite Dimension zusammen.» Er widersprach damit der Stadt, deren Abklärungen ergeben haben, dass die Liegenschaft einsturzgefährdet sei. Man wolle mit dem Postulat ein neues, konstruktives Kapitel aufschlagen und verhindern, dass es nach dem Abriss auf dem Areal zu einer «Wanderausstellung» mit Provisorien komme. Mario Stübi sagte, er wolle ein «übereiltes Handeln» verhindern. Der Stadtrat müsse in den nächsten Monaten der Quartierbevölkerung glaubhaft aufzeigen, dass der Abriss tatsächlich alternativlos sei.