Grosser Stadtrat Menstruationsartikel werden für Luzerner Schülerinnen gratis In den Toiletten von Stadtluzerner Schulhäusern werden künftig Tampons und Binden zur Verfügung gestellt. Dass die Stadt immer mehr Angebote finanziert, stösst einigen Mitgliedern des Stadtparlaments jedoch sauer auf. Beatrice Vogel 27.01.2022, 16.19 Uhr

Stadtluzerner Schülerinnen müssen sich künftig keine Sorgen mehr machen über allfällige Notfälle: In Schultoiletten werden Binden und Tampons zur Verfügung stehen, die sie verwenden können, wenn die Menstruation unerwartet eintritt. Das Luzerner Stadtparlament hat am Donnerstag ein entsprechendes SP-Postulat überwiesen. Geplant sei die Umsetzung auf das kommende Schuljahr, liess Stadtpräsident Beat Züsli auf Nachfrage verlauten.

In Stadtluzerner Schulen können Mädchen bald kostenlose Menstruationsartikel beziehen. Nensuria / iStockphoto

Ablehnung beantragte die SVP-Fraktion. Lisa Zanolla zeigte zwar in manchen Punkten Verständnis für das Anliegen, weil die Menstruation durchaus Stress oder peinliche Momente auslösen könne. Was der SVP aber vor allem aufstiess: Es könne nicht sein, dass die Stadt immer mehr Angebote finanziere, für die sie eigentlich nicht zuständig sei, so Zanolla. Zwar seien die Kosten mit einmalig 27'300 und wiederkehrend 22'000 Franken nicht hoch, doch die Stadt übernehme schon die ÖV-Kosten für Kinder und Jugendliche. Sie zeichnete das Bild eines bodenlosen Fasses: «Gibt es bald auch kostenlose Rasierutensilien für Männer oder Gratiswindeln für Babys?»

Die FDP lehnte den Vorstoss mit einer ähnlichen Argumentation mehrheitlich ab. Es störe die Fraktion, dass die Stadt immer mehr Gratisangebote mache, so Marc Lustenberger. «Eine Mehrheit der FDP-Fraktion ist zudem der Meinung, dass es für die Schülerinnen zumutbar ist, sich zu organisieren und die nötigen Produkte dabeizuhaben.»

«Mich macht es traurig, das zu hören», sagte Christina Lütolf-Aecherli (GLP). Die Argumentation der Vorstossgegner bezeichnete sie als realitätsfremd. «Stellen Sie sich vor, wie sich ein elf- oder zwölfjähriges Mädchen fühlt, wenn mitten im Schulunterricht die Menstruation zum ersten Mal einsetzt.» Lütolf erwähnte, dass Lehrpersonen des Maihofschulhauses ihren Schülerinnen bereits ein solches Angebot im Rahmen des Sexualkundeunterrichts ermöglichen.

Verfügbarkeit von Menstruationsartikel für junge Frauen wichtig

Wie die GLP unterstützten auch Grüne und Mitte den Vorstoss. SP-Postulant Benjamin Gross erklärte, dass gerade bei jungen Frauen die Menstruation unregelmässig sein könne, weshalb für sie die Verfügbarkeit von Menstruationsprodukten besonders wichtig sei. Auch Mirjam Fries (Mitte) sieht «Notfall-Kits» als Bedürfnis, wobei sie grundsätzlich für Eigenverantwortung plädierte. «Unserer Meinung nach müssen auch nicht alle WCs mit Hygieneartikeln ausgerüstet werden», so Fries. Es genüge, wenn Mädchen wissen, in welcher Toilette des Schulhauses sie das Angebot finden.

Interessante Zahlen lieferte Selina Frey (Grüne): «In diesem Moment hat jede fünfte Frau auf der Welt ihre Periode.» Eine Frau menstruiere zusammengerechnet acht Jahre ihres Lebens. Und in der Schweiz gebe eine Frau insgesamt 2200 Franken für Menstruationsartikel aus – «es sind sogar 4400 Franken, wenn weitere Ausgaben dazugezählt werden, etwa für Schmerzmittel oder Schokolade». Frey störte sich auch am Begriff Hygieneartikel, weil damit das Bild der Unreinheit zementiert werde. «Ich bitte deshalb, die Abgabeboxen mit Menstruationsprodukten zu befüllen.»

Der Luzerner Kantonsrat lehnte im Mai 2021 einen Vorstoss für Gratishygieneartikel ab. Anders in einigen Westschweizer Kantonen: Dort werden Tampons und Binden bereits kostenlos abgegeben. Die Stadt Zürich führt derzeit einen auf gute Resonanz stossenden Pilotversuch durch. Dort soll im Frühjahr entscheiden werden, ob alle Schulen flächendeckend mit Hygieneartikeln ausgestattet werden.

Stadt führt Schwangerschaftsurlaub ein

Überwiesen wurde auch das SP-Postulat für einen dreiwöchigen Schwangerschaftsurlaub vor der Geburt – ebenfalls gegen das Votum von SVP und FDP. Diese argumentierten ablehnend, dass die Stadt sich mit Steuergeldern Vorteile gegenüber der Privatwirtschaft schaffe. Schwangerschaftsbedingte Erwerbsunterbrüche seien dank unproblematischer Krankschreibung gut abgesichert. Dagegen hielten SP, Grüne, GLP und Mitte, dass Schwangere eben nicht krank seien und die Stadt durchaus noch attraktiver für Arbeitnehmende werden könne.