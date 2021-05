Kriens IG Baukultur zum Altersheim Grossfeld: «Sehr bedenklich, dass es keine Lösung ohne Abriss gibt» Das Siegerprojekt des Grossfeld-Wettbewerbs integriert den bestehenden Sichtbetonbau nicht – zum Bedauern der IG Baukultur. Sie wundert sich unter anderem über die Jurybesetzung. Roman Hodel 28.05.2021, 05.00 Uhr

Der markante Sichtbetonbau des Alters- und Pflegeheims Grossfeld in Kriens muss zwei Neubauten Platz machen. So sieht es das Siegerprojekt des zweistufigen, anonymen Architekturwettbewerbs vor.

Noch steht das Altersheim Grossfeld. Es wurde 1966 bis 1968 erbaut und gilt als wichtiger Vertreter des Brutalismus-Stils in der Zentralschweiz. Bild: Pius Amrein (12. September 2019)

Der Entscheid, den die Stadt Kriens und die Heime Kriens AG am Dienstag bekanntgegeben haben, kommt bei der IG Baukultur nicht gut an. Ihr gehört auch der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverband (SIA), Sektion Zentralschweiz, an. Deren Präsident Patrik Bisang sagt, weshalb.

Die IG Baukultur setzte sich vehement für den Erhalt des schützenswerten Grossfeld-Altersheims ein. Nun sind die Tage des Gebäudes gezählt. Wie sehr schmerzt dieser Entscheid?

Patrik Bisang: Aus meiner Sicht ist es sehr bedenklich, dass trotz intensiver Auseinandersetzung mit dem Bestand keine Lösung gefunden werden konnte, die wenigstens Teilbereiche der bestehenden Anlage erhalten würde. Dass ein Neubau betrieblich vordergründig mehr zu leisten vermag, ist naheliegend. Der damit verbundene Abbruch eines baukulturell bedeutenden Gebäudes der Zentralschweiz hinterlässt jedoch einen bitteren Nachgeschmack.

Patrik Bisang. Bild: PD

Was halten Sie vom Siegerprojekt?

Es ist sicherlich betrieblich und auch architektonisch eine gute Lösung. Das Projekt schafft es aber nicht, die vorhandene Kraft und Historie des Ortes in die Zukunft überzuführen. Anstelle dessen entsteht Neues, das gemäss Jurybericht städtebaulich und formal nicht oder nicht richtig zu überzeugen vermag. Das gibt schon etwas zu denken.

So stellen sich die siegreichen Architekten das künftige Grossfeld vor. Visualisierung: PD/Atelier ww

Gut die Hälfte der eingereichten Projekte hat den (Teil-)Erhalt der bestehenden Gebäude vorgesehen. Sogar in der Endausmarchung war noch eines davon dabei, wie die Verantwortlichen vor den Medien betonten. Wie beurteilen Sie diesen Umstand?

Es scheint, dass sich die Jury bis am Schluss nicht entscheiden konnte, welcher Weg begangen werden soll. Ein Umstand, der aus meiner Sicht nicht unbedingt positiv zu bewerten ist und auch bei den teilnehmenden Teams nicht geschätzt wird. Ein Grundsatzentscheid, ob ein Gebäude erhalten werden muss oder nicht, sollte besser im Vorfeld des Wettbewerbs geklärt sein und nicht auf Kosten der Teilnehmer im Verfahren ausgetragen werden. Diesbezüglich haben wir uns beim Grossfeld auch schon vor der Ausschreibung geäussert.



Nun war aber gerade der zweistufige, anonyme Wettbewerb ein Zugeständnis von Kriens an die Architekten-Fachwelt; inklusive der Option, wonach das Gebäude erhalten werden kann.

Ein zweistufiges und anonymes Verfahren, wie dies gewählt wurde, ist sicher zu begrüssen. Im Vorfeld des Wettbewerbes wurde aber das Gespräch mit den Planerverbänden klar zu wenig gesucht, hier hätten noch einige gute Inputs für das Verfahren geliefert werden können.

Holzfassaden statt Sichtbeton – Krienser Grossfeld-Altersheim heute und morgen:

Ein bedeutender Vertreter des Brutalismus-Stils: Das Altersheim Grossfeld mit seinen markanten Sichtbetonfassaden. Bild: Boris Bürgisser So sah es nach der Eröffnung um 1968 aus. Bild: PD Auch im Innern dominiert der Sichtbeton. Bild: Pius Amrein (12. September 2019) Ein Standardzimmer im Grossfeld. Bild: Pius Amrein (12. September 2019) Die Etagenküchen sind praktisch noch im Originalzustand. Bild: Pius Amrein (12. September 2019) Auch im Restaurant ist der Geist der 1960er Jahre spürbar. Bild: Pius Amrein (12. September 2019) Da und dort regnet es hinein. Bild: Pius Amrein (12. September 2019) Blumenfreuden auf einer der Dachterrassen. Bild: Pius Amrein (12. September 2019) Die Kapelle des Altersheims. Bild: Pius Amrein (12. September 2019) Der Zahn der Zeit nagt am Gebäude. Bild: Pius Amrein (12. September 2019) Und so stellen sich die Architekten des Siegerprojekts das Grossfeld künftig vor: Mit Holzfassaden. Visualisierung: PD/Atelier ww Im Innern sind grosszügige Gemeinschaftsbalkone und -räume geplant. Visualisierung: PD/Atelier ww Die Situation auf dem Plan: In der Mitte links die beiden neuen Gebäude des Grossfeld-Altersheims, rechts die Hofmatt-Alterswohnungen und das Einkaufszentrum.

Immerhin wurde der Entscheid auch von einer Fachjury gefällt – zweifeln Sie denn deren Leistung an?

Keinesfalls. Ich bin mir sicher, dass sich die Jury und insbesondere die Fachjury intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Das Verfahren war auch fair und transparent. Dass dieses es aber nicht schaffte, für den bedeutenden Bestand ebenfalls eine gute Lösung zu finden, lässt schon einige Fragen offen.

Welche?

Bezeichnend ist beispielsweise, dass die Jurybesetzung zu wenig in der Zentralschweiz verankert war – alle stammten aus Zürich oder Bern – und dass der Jury zudem keine Fachleute angehörten, die sich im Vorfeld stark für einen Erhalt des Gebäudes engagiert haben.

Was bedeutet der Verlust des Grossfeld-Gebäudes für die Architektur in der Zentralschweiz?

Einmal mehr wird ein bedeutender Bau aus der Nachkriegsmoderne vernichtet statt weiter- oder umgebaut. Eine bedenkliche Entwicklung. Und dies ausgerechnet bei einem Altersheim! Es scheint, dass seitens Architekten noch viel mehr Aufklärungsarbeit in der Politik und in der Gesellschaft geleistet werden muss.

Wird der Widerstand gegen den Abriss aufrechterhalten?

Das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen. Wenn, dann wird dies wohl eher bei der Eingabe des Abbruchgesuches passieren und vermutlich rechtlicher Natur sein. Dies kann leider zu unerwünschten, langjährigen Verzögerungen führen. Etwas, das niemand je wollte und durchaus hätte verhindert werden können.

Hinweis: Es ist geplant, die Projekte der zweiten Wettbewerbsstufe im Foyer des Stadthauses Kriens auszustellen. Freitag, 11. Juni, bis Sonntag, 20. Juni. Montag bis Freitag: 9–17 Uhr, Samstag/Sonntag: 10–16 Uhr.