Kolumne Grossmütige Nachbarn sind unbezahlbar – vor allem, wenn sie unfreiwillig mithören Während der Kurzarbeitszeit wird die Toleranz unter Nachbarn auf die Probe gestellt. Und es zeigt sich, was man in einem hellhörigen Haus unwillkürlich übereinander weiss. Sandra Peter 21.05.2020, 14.00 Uhr

Sandra Peter Bild: Dominik Wunderli

Prustendes Lachen, besorgniserregendes Husten, verschiedene Stimmen und quietschendes Möbelrücken – die Geräusche in einem hellhörigen Haus sind vielfältig. Was ich offenbar im normalen Alltag und im Homeoffice-Modus bisher weitgehend ausgeblendet habe, wurde mir während der Kurzarbeitszeit letzte Woche so richtig klar. Ich kriege von meinen Nachbarn Einiges mit.