Grossprojekt Das neue Verwaltungsgebäude am Emmer Seetalplatz ist abstimmungsreif Der Kanton Luzern plant am Emmer Seetalplatz ein zentrales Verwaltungsgebäude für 1450 Mitarbeiter. Im November entscheidet das Volk, ob dafür 177,4 Millionen Franken investiert werden können. Lukas Nussbaumer 12.04.2021, 13.00 Uhr

Das Verwaltungsgebäude verfügt über Innenhöfe – und bietet einen Blick auf den Pilatus. Visualisierung: PD Blick auf das Verwaltungsgebäude «Metropol» am Seetalplatz in Emmen von Norden her Visualisierung: PD Viel Platz laut Visualisierung vor der Zentralen Verwaltung. Visualisierung: PD Das Foyer im Eingangsbereich ist laut Visualisierung grosszügig gehalten. Visualisierung: PD Die Cafeteria im Innenhof... Visualisierung: PD ... lädt zum Verweilen ein. Visualisierung: PD Die 1300 Mitarbeiter teilen sich 1000 Arbeitsplätze. Visualisierung: PD Auf diesem Feld entsteht die Verwaltung. Visualisierung: PD

Geht es nach der Luzerner Regierung, zügeln ab 2026 etappenweise 1450 Kantonsangestellte aus Büros in der Stadt Luzern an den Emmer Seetalplatz. Dort will die Regierung 177,4 Millionen Franken in ein neues Verwaltungsgebäude investieren. Nun liegen die Details des Baukredits vor, der im Mai vom Kantonsrat beraten wird und über den die Bevölkerung im November an der Urne abstimmen kann.

Laut Regierung können mit dem Neubau pro Jahr 9 Millionen Franken an Miet- und Betriebskosten für heute zugemietete Büroflächen eingespart werden. Die frei werdenden Flächen an attraktiven Zentrumslagen im Umfang von etwa 38'000 Quadratmetern – das entspricht 250 Vierzimmerwohnungen – werden so für private Nutzungen frei.

Passbüro, Handelsregisteramt und Dienststelle Steuern zügeln

Das neue Gebäude biete aber auch für die Entwicklung der Kantonsverwaltung Vorteile. Das Bürokonzept sei auf eine mobil-flexibel, bereichsübergreifend und digital arbeitende, moderne Verwaltung ausgerichtet. Belegt werden sollen die Büros von 30 Organisationseinheiten, etwa dem Passbüro, einem Polizeiposten, dem Handelsregisteramt, dem Amt für Migration, dem Grundbuchamt Luzern Ost oder der Dienststelle Steuern. Der Neubau am Seetalplatz sei von allen Teilen des Kantons her optimal erreichbar – per Bus, Bahn, mit dem Auto, dem Velo oder zu Fuss, rührt die Regierung für ihr Projekt die Werbetrommel.

Nach entsprechenden Vorstössen im Kantonsrat hat die Regierung ihr Baumaterialkonzept überprüft. Neben Stahlbeton werden auch 4000 Kubikmeter Holz verbaut. So bestehen die Fassaden aus vorfabrizierten Holzelementen, die je nach Ausrichtung unterschiedlich verkleidet werden.

Das Verwaltungsgebäude, in dem auch Büros für Dritte, Läden, ein öffentliches Restaurant und 17 Wohnungen vorgesehen sind, wird von der Losinger Marazzi AG aus Luzern gebaut. Das hat die Regierung am 11. August 2020 kommuniziert. Auf die öffentliche Ausschreibung hatten sich 16 Anbieter aus der ganzen Schweiz beworben.