Grossprojekt Luzerner Verwaltungsgebäude nimmt erste Hürde – Kantonsrat heisst 177,4-Millionen-Kredit gut Jetzt braucht es nur noch im November ein Ja an der Urne. Das Luzerner Kantonsparlament hat dem Baukredit für das neue Verwaltungsgebäude am Seetalplatz in Emmen zugestimmt. Der Kanton prüft zudem zusätzliche Solarzellen an der Fassade. Alexander von Däniken 21.06.2021, 16.37 Uhr

So soll ein Teil des Innenbereichs des Verwaltungsgebäudes aussehen. Visualisierung: PD

Es soll ab Mitte 2026 Arbeitsplätze für 1450 Luzerner Kantonsangestellte bieten und 177,4 Millionen Franken kosten – die Dimensionen des zentralen Verwaltungsgebäudes am Emmer Seetalplatz sind eindrücklich. Das Bekenntnis des Luzerner Kantonsparlaments zu diesem Grossprojekt ist es auch: Mit 104 Stimmen gegenüber eine Gegenstimme bei neun Enthaltungen hat der Kantonsrat am Montag in Sursee den entsprechenden Kredit bewilligt. Nun können voraussichtlich am 28. November die Stimmbürger darüber befinden. Und: Der Kanton prüft, ob auch an der Gebäudefassade Fotovoltaikmodule installiert werden können. Ein entsprechendes Postulat von Meta Lehmann (SP, Oberkirch) hat das Parlament einstimmig erheblich erklärt.

Leichter Widerstand kam von rechter und grüner Seite. Pius Müller (SVP, Schenkon) äusserte Skepsis. So seien wegen der Pandemie höhere Rohstoffpreise und tiefere Mieteinnahmen aus frei werdenden Kantonsliegenschaften zu erwarten. Für Müller war klar: «Diese Überlegungen müssen für die Volksabstimmung einbezogen werden.» Müllers Fraktionskollege Armin Hartmann (Schlierbach) kritisierte zudem den Plan der Regierung, die Dienststelle Landwirtschaft und Wald von Sursee in das neue Verwaltungszentrum zu zügeln. Judith Schmutz (Grüne/Junge Grüne, Rain) verlangte verbindliche Bekenntnisse, dass der Kanton über gängige Baustandards hinaus denke. «Weil das fehlt, werden sich in unserer Fraktion einige der Stimmen enthalten.»

Personal soll nicht vergessen werden

Josef Wyss (CVP, Eschenbach) sah für das Projekt eine grosse Chance. Allerdings müsse das Betriebskonzept mit weniger Arbeitsplätzen als Mitarbeiter auch beim Personal ankommen. Sabine Wermelinger (FDP, Flühli) lobte vor allem, dass die zur Verfügung stehende Parzelle am Seetalplatz voll ausgenutzt werde. «Wir regen an, dass die Angestellten möglichst frühzeitig in das neue Konzept integriert werden.»

Für die SP-Fraktion ist das Projekt nicht nur richtig, sondern kommt auch zum richtigen Zeitpunkt, wie Peter Fässler (Kriens) erklärte. Nach der Pandemie sei das ein wichtiges Signal. «Letztlich muss der Bürgernutzen überwiegen.» András Özvegyi (Luzern) fügte namens der GLP an: «Das neue Verwaltungsgebäude kann ein starkes Symbol für den Aufbruch nach der Pandemie werden.» Die 370 vorgesehen Veloparkplätze seien aber zu wenig.

Als grosse Chance betrachte auch die Regierung das Projekt, sagte Regierungspräsident Reto Wyss (CVP). Es würden weiterhin Arbeitsplätze in den Regionen draussen erhalten. Doch gerade bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald überwiege der Synergiegewinn. Die vorberatende Kommission Verkehr und Bau hat das Projekt im Vorfeld einstimmig bei einer Enthaltung befürwortet.

Durchschnittlich 30 Prozent im Homeoffice

Trotz des positiven Grundtenors stellten die Kantonsräte Dutzende Fragen. Daniel Keller (SVP, Udligenswil) wollte zum Beispiel wissen, wie hoch beim neuen Zentrum der Homeoffice-Anteil sein wird. Das Finanzdepartement schätzt diesen auf durchschnittlich 30 Prozent. Jene Angestellten, die vor Ort arbeiten, würden zudem mit einer guten Lüftung vor Infektionen durch Aerosole geschützt.

Ob im Gebäude oder im Homeoffice – der Datenschutz sei technisch stets gewährleistet, antwortet das Finanzdepartement auf eine Anfrage von Kellers Fraktionskollege Dieter Haller (Luzern). Die Angestellten müssten zudem eine Vereinbarung unterzeichnen sowie ein obligatorisches E-Learning absolvieren.

Der Regierungsrat beziffert die jährlichen Einsparungen auf neun Millionen Franken. Dieser Betrag kommt durch den Wegfall von Miet- und Betriebskosten für heute zugemietete Büroflächen zu Stande, ist aber auch auf Synergiegewinne zurückzuführen. Durch den Umzug nach Emmen werden im Raum Luzern Büroflächen im Umfang von 250 Vierzimmerwohnungen frei. Am neuen Arbeitsort wird ein Open-Space-Bürokonzept umgesetzt, womit die Arbeitsplätze flexibel und bereichsübergreifend eingerichtet werden können.