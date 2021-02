Grossprojekt Pläne für Ufhuser Deponie werden konkreter Im Gebiet Engelprächtigen ist eine Deponie geplant, das Vorprojekt liegt vor. Die Bevölkerung hat das letzte Wort. Fabienne Mühlemann 22.02.2021, 22.10 Uhr

Seit Sommer 2017 erarbeitete die Engelprächtigen AG das Vorprojekt für eine neue Deponie in Ufhusen. Am Montagabend informierten die Firma, welche aus den drei Unternehmen Arag Bau AG, Pirol AG Kiesaggregate und Benerz AG hervorgegangen war, und die Gemeinde Ufhusen im Rahmen einer Informationsveranstaltung über das Deponieprojekt. Diese fand digital statt: Per Stream aus der Fridli-Buecher-Halle konnten Interessierte die Veranstaltung mitverfolgen und Fragen schriftlich einreichen.