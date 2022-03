Grosswangen Nach zehn Jahren ist Schluss: Die Blasmusik-Präsidentin schaltet einen Gang zurück Ariane Brun (55) präsidierte während zehn Jahren den Schweizerischen Brass-Band-Verband. Nun gibt sie aus gesundheitlichen Gründen das Amt ab. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Ariane Brun im Wohnzimmer in Grosswangen. Bild: Manuela Jans-Koch (10. März 2022)

Neuland betritt Ariane Brun mit der Demission als Präsidentin des Schweizerischen Brass-Band-Verbands (SBBV) nicht. Sie war bereits als junge Frau in mehreren Vereinen musikalische Leiterin, präsidierte im Jahr 1998 als Es-Horn-Spielerin bereits die Musikkommission der Brass Band Frohsinn Grosswangen, wo sie heute noch Mitglied ist. Und sie übernahm für eine Weile auch das Präsidium des Vereins. Wie eine Stabsübergabe vonstattengeht, weiss sie also bestens.

Diese wird am 26. März an der Delegiertenversammlung des SBBV in Bern offiziell vollzogen. «Ja genau, die muss ich als letzte Amtshandlung noch vorbereiten. Aber nach zehn Jahren kann man ein Amt schon abtreten, finde ich. Ein Wechsel tut gut, neue Leute bringen neue Ideen», ist die 55-jährige zweifache Mutter, die 16 Jahre Vorstandsmitglied des SBBV war, überzeugt. Das Amt wird vorerst ad interim von Régis Gobet, dem Vize-Präsidenten bekleidet. An seine Stelle tritt Simon Estermann aus Rickenbach.

Schwierige Entscheide brachten laute Kritiken

Die letzten beiden Jahre waren pandemiebedingt schwierig. Der Vorstand musste gewichtige Entscheidungen treffen, welche die Präsidentin nach aussen begründen musste. So sagte der SBBV im August 2020 den auf Ende November datierten Brass-Band-Wettbewerb in Montreux ab, der jeweils von über 60 Bands bestritten wird. «Dafür ernteten wir im ersten Moment wenige, aber dafür sehr laute Kritiken. Damit konnte ich als Präsidentin aber umgehen, weil es ja keine Kritik an meiner Person war. Zudem erwies sich der Entscheid später als richtig, die Pandemie liess keine Anlässe zu», blickt sie zurück.

Vermissen wird sie solche Momente nicht, wohl aber viele andere, die sie als Verbandspräsidentin geniessen durfte. Bei der Schweizer Meisterschaft in Montreux oder dem World Band Festival im KKL Luzern begegnete sie so manchen Persönlichkeiten der internationalen Brass-Szene. «Obwohl ich nicht perfekt Englisch spreche, unterhielt ich mich gerne mit Komponisten wie etwa Philip Sparke. Es interessiert mich einfach, was in einem Kopf vorgeht, in dem solche komplexe Musik entsteht», schildert sie fast euphorisch und stellt klar, dass sie mit ihrem Rücktritt als Präsidentin der Musik keinesfalls den Rücken kehrt, ganz im Gegenteil.

Zurück zu den Wurzeln als Dirigentin

Ariane Brun. Bild: Manuela Jans-Koch

Das Solo-Es-Horn in der Brass Band Frohsinn hat sie auch in all den Jahren als Präsidentin des Verbands gespielt. Nun hat sie nach ihrer gesundheitlich bedingten Zwangspause wieder mit dem Proben begonnen. Ausserdem hat sie die musikalische Leitung der Blaskapelle Napfgold in Hergiswil übernommen. «Vor 30 Jahren dirigierte ich in Hergiswil die Musikgesellschaft und als 23-Jährige bereits die MG Wölflinswil. Jetzt kehre ich zu meinen Wurzeln zurück», sagt Ariane Brun voller Tatendrang. Damit nicht genug, vor rund drei Jahren hat sie sich dem siebenköpfigen Ensemble Alphornträume angeschlossen und zudem spielt sie noch in einem Alphorn-Duo.

Das Talent für die Musik hat sie als fünfjähriges Kind entdeckt. Ariane Brun beschreibt sie ihre ersten musikalischen Schritte:

«Zu Weihnachten hatte ich eine Melodica als Geschenk erhalten. Rasch fand ich mich mit den Tönen zurecht und spielte Kinderlieder. Ich hielt dies nicht für aussergewöhnlich und glaubte, dass alle sofort etwas spielen können»

Als eines Tages ihr Bruder mit einem Flugblatt der Dorfmusik Sonceboz nach Hause kam, meinte Arianes Mutter zu ihr: «Das ist eher etwas für dich, du bist musikalischer.» Wie recht sie hatte.

Und sonst? Man ahnt es, Ariane Brun hat weitere Überraschungen auf Lager. Sie kommt auch ohne Instrument aus. «Eine Herzensangelegenheit ist das Singen im Frauenchor Grosswangen», fügt sie lächelnd hinzu. Kein Verein, nur 35 Frauen, lose organisiert, die sich einmal im Monat an einem Mittwochmorgen zum Üben treffen. Ein Jahresprogramm existiert nicht, sie singen einzig bei Beerdigungen, wenn sie angefragt werden.

Auftritt am Moskau Tattoo abgesagt

Ein Termin aber war für dieses Jahr fest eingeplant. Aber der wurde aus der Agenda gestrichen. Mit der Lucerne Marching Band war im August ein Auftritt am Moskau Tattoo geplant. Darüber hinaus ist sie Mitglied des OK beim Schweizerischen Blaskapellen-Treffen 2022 in Grosswangen.

Auch ihre drei Männer sind aktive Musikanten. Der 19-jährige Sohn Marino spielt E-Gitarre und ist damit der einzige, der kein Blasinstrument gewählt hat. Dafür beherrscht sein Bruder Nico (22) mit der Bass-Posaune und der Es-Tube gleich zwei. Er ist ein Brasser, und wie die Mutter vielseitig engagiert. Neben der Brass Band Frohsinn Grosswangen spielt er in der Imperial Brass Band Lenzburg und im Entlebucher Brass Ensemble. Ehemann Christoph ist Tenor-Saxofonist in der Feldmusik Grosswangen.

Ein Zusammenspiel mit ihrem Ehemann im Verein kam für Ariane Brun nie in Frage. «Als Instrumentalistin bevorzuge ich die Brass Band, weil es nur hier eine Solo-Stimme gibt. Das ist mir wichtig, diesen Part will ich nicht teilen. Wenn ich etwas mache, dann bringe ich mich zu 100 Prozent ein und ich übernehme gerne auch den Lead.»

