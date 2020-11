grosswangen Junglenker verliert Kontrolle über sein Auto und verursacht Unfall – Führerausweis weg Ein Selbstunfall fordert zwei Verletzte. Die Polizei nahm dem Neulenker den Führerausweis ab 20.11.2020, 10.56 Uhr

(rem) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Luzerner Polizei am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr in Grosswangen. Ein 18-jähriger Neulenker war von Grosswangen in Richtung Oberkirch unterwegs, als er im Gebiet Oberdorf vor der dortigen Rechtskurve ins Schleudern kam und über den Vorplatz donnerte.