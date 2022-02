Grosswangen Neubau im Dorfzentrum 02.02.2022, 10.55 Uhr

An der Mühlestrasse in Grosswangen plant die Frohsinn Partners AG einen vierstöckigen Neubau. Wie der «Willisauer Bote» berichtet, soll eine Coop-Filiale ins Erdgeschoss ziehen. Dies sei eine Aufwertung für das Dorf, lässt sich die Bauherrin zitieren. Im ersten Obergeschoss sei eine Gemeinschaftspraxis für zwei bis drei Ärztinnen und Ärzte sowie einen Zahnarzt geplant. In den obersten beiden Stockwerken würden Wohnungen vermietet. Der Baustart sei im Sommer 2022 geplant.