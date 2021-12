Grosswangen «Ond zom letschte» – für Gantrufer Alois Wyss ist nach 61 Jahren Feierabend Alois Wyss ist von seinem Vater mit 19 zum Gantrufer gemacht worden. Der heute 79-jährige Landwirt hat nun seine letzte Versteigerung durchgeführt. Danach hatte er Zeit, mit uns zu reden. Interview: Roger Rüegger Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Gantrufer Alois Wyss aus Grosswangen tritt nach 61 Jahren in den Ruhestand. Bild: Manuela Jans-Koch (Grosswangen, 09. Dezember 2021)

In Ihrem Beruf war Loslassen für Ihre Kundschaft das zentrale Thema. Nun betrifft es Sie persönlich. Wie leicht fällt Ihnen das Aufhören?

Alois Wyss: Schon vor Jahren fasste ich den Entschluss, dass am 1. Januar 2022 Schluss ist. Nun ist es so weit: C’est terminé. Ich glaube nicht, dass mir die Arbeit fehlen wird.

Wenn man Sie persönlich als Gantrufer erlebt hat, fällt es schwer, dies zu glauben!

Den Eindruck haben auch zahlreiche Leute, die mich kennen. Viele wollten mich umstimmen: «Du darfst nicht aufhören!»

Den Ruhestand haben Sie mit bald 80 und nach 61 Jahren Tätigkeit wohlverdient. Sie versteigerten unter anderem Bauernhöfe. Wie sehr gingen Ihnen die Geschichten der Bauernfamilien unter die Haut?

Manchmal herrschte eine Trauerstimmung und es flossen Tränen. Das tat mir weh. Es waren knapp 200 Höfe von Leuten, die in aller Welt einen Neuanfang suchten. In den 80er- und 90er-Jahren bis Anfang 2000 war die Auswanderungswelle von Bauern gewaltig.

Da herrschte doch Aufbruchstimmung. Was war daran traurig?

Einerseits war da der Bauer, der expandieren wollte und sich als erfolgreicher Farmer im Ausland mit 200 Kühen und sieben Traktoren sah. Für ihn war das schon ein richtiger Entscheid. Für seine Familie mit zum Teil noch nicht schulpflichtigen Kindern war es jedoch oft brutal.

Sie erwähnten einst, Sie seien eigentlich zu sensibel für diesen Job!

Das stimmt. Häufig weinten am Tag der Versteigerung die Frau und die Kinder bis hin zu den Grosseltern und dem Onkel des Bauern bittere Tränen. Das war für mich schampar schwer.

Wie konnten Sie Ihren Auftrag dennoch erfüllen?

Durch meine krankhaft professionelle Berufsauffassung. Ich steigerte mich in meine Arbeit hinein. Das war menschlich meine Schwäche. Für mich als Unternehmer war es gut, moralisch aber war es ungeheuer belastend. Meine Umgebung, Familie und Freunde litten auch darunter.

Der Alois Wyss war aber ein Verkaufsprofi. Man hat Sie ja gerufen, um einen möglichst hohen Ertrag zu erzielen.

Ja, natürlich. Meistens wusste ich, wie viel am Tag X verdient werden musste, da ich den Hintergrund meiner Auftraggeber und auch Details zu jedem Tier kannte. Entsprechend motiviert war ich, möglichst die besten Preise zu erzielen. Für manche Kleinbauern war ein 50er-Nötli viel Geld.

Bestimmt ein Drahtseilakt für ein sensibles Gemüt. Haben Sie auch mit den Familien der Bauern kommuniziert?

Mehr als einmal baten mich Ehefrau oder andere Familienangehörige, auf den Bauern einzuwirken und ihn umzustimmen.

Haben Sie einigen von ihrem Vorhaben abgeraten?

Weil ich die finanzielle Situation meiner Auftraggeber immer kannte und auch wusste, wie viel sie für die Liegenschaft im Ausland bezahlen müssen, schaltete ich mich manchmal beratend ein. Wenn ich befürchten musste, dass die Landwirte auf die Nase fallen würden, versuchte ich, sie zu überzeugen, gewisse Regionen zu meiden. Und ich versuchte vereinzelt vor Ort, Leute zu unterstützen. In einigen Fällen reiste ich dafür sogar nach Quebec.

Mit Erfolg?

Zwei oder drei haben sich von mehreren Faktoren überzeugen lassen. Ob ich einen Anteil dazu beigetragen habe, kann ich nur vermuten. Als Unternehmer war das unsinnig, aber als Mensch war ich froh, denn ich hatte meine soziale Verantwortung wahrgenommen.

Wenn Sie zwei oder drei überzeugen konnten, sind wohl manche ins Verderben geschlittert?

Leider Gottes hatte ich es in meiner Karriere mit sieben Selbstmorden zu tun. Drei Landwirte nahmen sich im Ausland das Leben, weil sie Probleme hatten, sei es mit den Behörden, privat oder weil ihre Kinder in der Schule nicht klarkamen.

Nun sind Sie ja nicht Seelsorger, sondern Gantrufer.

Genau. Ich war in allen Kantonen und in Liechtenstein tätig und zudem bei der Stadt Luzern während 25 Jahren beim Steigerungsamt angestellt. Es gab Situationen, in denen ich trotz der traurigen Situation und der unglücklichen Familie den Schalter umdrehte und meine Arbeit erfolgreich machte. Denn vor der Tür warteten vielleicht 1500 Leute auf die Versteigerung.

Welche Eigenschaft zeichnete Sie als Gantrufer aus?

Der Herrgott verlieh mir die Gabe, die Mentalität der Leute zu begreifen und mich in sie hineinzuversetzen.

Endet mit Ihnen und der vierten Generation die Tradition der Gantrufer in der Familie Wyss?

Meine drei Söhne und meine Tochter haben andere Qualitäten. Nun ist das vierte Grosskind unterwegs, und ich freue mich, als Grossvater Zeit für sie zu haben.

Alois Wyss mit Grosskind Livio auf dem Schoss bei sich zu Hause. Bild: Manuela Jans-Koch (Grosswangen, 09. Dezember 2021)

Also doch noch ein Schimmer Hoffnung auf eine Nachfolge, wenn auch mit einer übersprungenen Generation?

Wer weiss. Meinem 17 Monate alten Grosskind habe ich bereits beigebracht, mit dem Bleistift zu hantieren. Wissen Sie, ich liebe Musik und bin ein Brassband-Fanatiker. Deshalb übe ich mich als Direttore, als Dirigent.

Mit dem Bleistift dirigierten Sie auch die Versteigerungen. Ging es auch mal hitzig zu, wenn begehrte Produkte versteigert wurden?

Selten. Die Leute kennen mich und wissen, dass man mit Alois Wyss keinen Zirkus veranstalten kann. Allen war klar, dass da vorne einer steht, der Klartext spricht.

Was hat sich in den Jahren verändert?

Das Klima ist rauer geworden. Heute fluchen Bauern übereinander und zwei Tage später klopfen sie einander wieder auf die Schultern. Das machte mir mit der Zeit zu schaffen, aber ich musste es akzeptieren. Es geht ums Geld und dabei kommen Schwächere oft unter die Räder.

Stimmt es, dass Sie nie Trinkgeld angenommen haben?

Niemals. Den Rat meines Vaters nahm ich mir zu Herzen. Er sagte: «Der Erste, von dem du Geld nimmst, fällt dir in den Rücken.»

Ihr Vater führte Sie mit 19 in den Beruf ein. Hatten Sie überhaupt eine Wahl?

Das war eine andere Zeit. Ich als ältester Sohn musste Bauer und Gantrufer werden, daran gab es nichts zu rütteln.

Wie lukrativ ist Gantrufer, bekommt der eine Provision oder sind die Preise fix?

Das wird im Vorfeld besprochen. Es sind beide Varianten möglich.

Sie waren von 1987 bis 1991 für die FDP im Grossrat. Mit Ihrer Rhetorik und Ihrem Auftreten wären Sie garantiert erfolgreich gewesen?

Es war fast ein Unglück, dass ich gewählt wurde. Ich war beruflich derart viel unterwegs, dass ich nur wenige Fraktionssitzungen besuchen konnte. Ich hatte die Wahl, entweder so durchzuseuchen und meine Wähler zu enttäuschen oder nach vier Jahren wieder aufzuhören.

Neben Tränen der Trauer gab es als Gantrufer sicher auch amüsante Ereignisse?

Einige. Eines der Schönsten lieferte eine Gantkommission in der Ostschweiz vor Jahrzehnten. Wir haben auf einem Hof am frühen Nachmittag Feierabend gemacht. Wie es so ist, gibt es bei den kleinen Bauern die besten Zvieri und die schönsten Arrangements. Jener hatte zudem noch eigenen Schnaps. Irgendwann lag einer der Kommission auf dem Sofa, die Brille am Boden, aber die Ledermappe mit dem Erlös hielt er fest mit beiden Armen. Der Gemeindeschreiber sass zwar noch am Tisch, er rührte aber mit dem Löffel in der Zuckerdose statt in seinem Kaffee. Das Bild vergesse ich nie.

