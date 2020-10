«Der Dorfkern von Grosswangen ist nicht klar verortbar» – so soll das Zentrum aufgewertet werden Die Gemeinde Grosswangen will die Dorfmitte attraktiver machen. Dazu wurden in einer ersten Phase drei Orte bestimmt, die aufgewertet werden sollen. Und: Auch Buttisholz wünscht sich ein aktiveres Dorfzentrum. Fabienne Mühlemann 10.10.2020, 05.00 Uhr

Wie andere Gemeinden möchte auch Grosswangen ein attraktiveres Dorfzentrum. Seit Frühling 2019 arbeitet deshalb eine Spurgruppe, bestehend aus Vertretern von Ortsparteien, Bevölkerung, Ortsplanungskommission und Gemeinderat, an der Entwicklung des Dorfkerns. Das Projekt entstand auf Initiative des Gemeinderats als Antwort auf den gesellschaftlichen Wandel, wie Projektleiter Florian Felber erklärt: «Der Dorfkern von Grosswangen ist nicht klar verortbar. Es gibt viele leerstehende Wohn- und Gewerbegebäude und die Gemeinde verzeichnet immer mehr Einwohner. Daher muss auch die Infrastruktur angepasst werden.» Ausserdem dienen die Erkenntnisse aus dem Prozess auch als Grundlage für die nächste Zonenplanrevision.

Die in Phase eins eingesetzte Spurgruppe:

Hinten v.l.n.r.: Melanie Mehri, Nadja Graber, Toni Zwimpfer, Beat Fischer, Martin Hebeisen.

Vorne v.l.n.r.: Florian Felber, Andi Schwarzentruber, Cornel Erni, Judith Blum, Josef Doppmann. Bild: PD

Auf der Gemeindewebsite wurden nun die Resultate der ersten Phase «Dorfkern verstehen» veröffentlicht. Darin wurden auch die Befunde der Bevölkerungsbefragung vom Winter 2019 ausgewertet. Diese zeigen: Die Grosswangerinnen und Grosswanger stören sich am stark frequentierten Durchgangsverkehr zu Stosszeiten. Sie wünschen sich ausserdem ein vielfältigeres Angebot an Einkaufsmöglichkeiten. In der momentanen Situation würden viele Einwohner die Einkäufe in einer anderen Gemeinde erledigen.

Der Kreisel mitten im Dorf vereint die zwei teilweise stark befahrenen Achsen Nord-Süd und Ost-West durch Grosswangen hindurch. Bild: PD

Mehr Verweilmöglichkeiten gewünscht

Weiter finden nur gerade 22 Prozent der Befragten, dass es genügend Verweilmöglichkeiten im Dorfkern gibt. Über die Hälfte wünscht sich daher, dass er mit einem breiteren Angebot erweitert wird. Hingegen sind die Grosswangerinnen und Grosswanger stolz auf das vorhandene Gastronomieangebot, welches zum Beispiel mit der «Pinte» oder dem «Ochsen» rege genutzt wird. Und sie schätzen die Nähe zur Natur.

Stärken (grüne Punkte) und Mängel (rote Punkte) aus Sicht der Dorfbevölkerung, wie sie bei der Bevölkerungsumfrage genannt wurden. Bild: PD

Zur Stärkung und Attraktivitätssteigerung der Dorfmitte wurden in der ersten Phase drei Fokusorte bestimmt, welche mit neuen Nutzungen und Angeboten verdichtet werden und den Dorfkern attraktiver machen sollen. Es sind dies Orte, die mit Einkauf (Mühlestrasse mit Ochsenplatz), mit Dienstleistung, Ankunft und Fest (Dorfstrasse mit Pinte- und Kronenplatz) sowie mit Landschaft und Erholung (Lindengarten) zu tun haben. Mit den bereits bestehenden Fusswegen sollen die drei Orte verbunden und ergänzt werden, was insgesamt die Frequenz an den einzelnen Orten erhöhen wird, so Felber.

Gemäss Konzept sollen die Fokusorte Mühlestrasse, Dorfstrasse und der Erlebnis-/Begegnungsort Lindengarten entwickelt und attraktiver werden. Bild: PD

100'000 Franken für die erste Phase

Das alles klingt in der Theorie plausibel. Doch das Projekt hat auch seine Hürden zu bewältigen. Florian Felber erklärt: «Die Akzeptanz und die Bereitschaft zur Mitwirkung am Prozess in der Bevölkerung und beim Gewerbe waren nie ein wirklicher Knackpunkt. Herausfordernd ist eher, die Eigentümerinnen und Eigentümer zu ermutigen, im Rahmen ihrer Spielräume die Ideen und Visionen aus der Bevölkerung umzusetzen.» Auch sei es schwierig gewesen, möglichst viele Rückmeldungen zu erhalten. So lag die Rücklaufquote der Bevölkerungsbefragung bei 13 Prozent, bei den Gewerblern bei 31 Prozent. «Für das Projekt braucht es eine ausreichend fundierte Evaluation der Bedürfnisse», sagt Felber. Sprich: Alle Grosswangerinnen und Grosswanger sollen hinter den Entwicklungsabsichten stehen können.

Finanziert wird das Projekt zu 50 Prozent von der Gemeinde. Die anderen 50 Prozent werden von der Neuen Regionalpolitik (NRP) beigesteuert. Gemäss Felber hat die erste Phase rund 100'000 Franken gekostet. In der nächsten Phase werden vor allem die verbleibenden Gespräche mit Eigentümern geführt, welche die eigene Liegenschaft demnächst aufwerten möchten. Es gilt, willige Eigentümer aktiv zu begleiten und in ihren Vorhaben zu unterstützen. Weiter soll die Zukunftsvision in einer soliden rechtlichen Grundlage verankert werden. «Und wir wollen erste Umsetzungen zu Testzwecken machen – wie zum Beispiel temporäre Verweilmöglichkeiten im Dorfkern schaffen», so Felber.

Gass-Areal in Buttisholz soll umgenutzt werden

Auch in Buttisholz soll ein attraktiveres Zentrum entstehen. Ein Team will dazu ein Unternehmen gründen, welches Ideen unter dem Projekttitel «Gass 1911» in die Tat umsetzt. Dazu soll das im Besitz der Gemeinde gehörende Gass-Areal umgenutzt werden, heisst es in einer Mitteilung des Projektteams. Die Ideen reichen von Schul- und Heilkräutergarten über eine Wiese bis zu Co-Working Space und Café. Für die Umsetzung sollen bestehende Gebäude auf dem Gass-Areal saniert und sinnvoll umgenutzt werden. Das Projektteam will bis in etwa einem Jahr das Detailkonzept erarbeiten und die Finanzierung sicherstellen.