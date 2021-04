Kurz-News Grosswangen: Steueramt neu in Ruswil und Golddiplome erhalten 14.04.2021, 05.00 Uhr

Grosswangen schliesst sich per 1. Juni 2021 dem Regionalen Steueramt Ruswil an. An der Vertragsunterzeichnung am 6.April haben die Gemeinden ihre Zusammenarbeit besiegelt, heisst es in einer Mitteilung. Der Entscheid des Grosswanger Gemeinderats basiert auf personellen Veränderungen. Ein Anschluss ans regionale Steueramt in Ruswil sei wirtschaftlich und sinnvoll. Die Dienstleistungen des Steueramtes würden somit trotzdem im Rottal verbleiben.

Der Schulerhof hat beim regionalen Süssmost Qualitätswettbewerb des BBZN Hohenrain für die Produkte «Öpfu Plus, Goudmelisse» und «Öpfu Plus, Houdere» je ein Golddiplom erhalten. Die Jury beschrieb die Produkte als erfrischend, fruchtig, ausgewogen. Die Familie Wüest freut sich in einer Mitteilung: «Wir haben mit unserem Süssmost etwas Neues gewagt und ihn zu Mischsäften veredelt.»