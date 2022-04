Velofahrer erleidet Kopfverletzungen bei Sturz in Grosswangen

Grosswangen Velofahrer verletzt sich bei Sturz am Kopf – Polizei sucht Zeugen Ein 44-jähriger Velofahrer zog sich bei einem Unfall in Grosswangen Kopfverletzungen zu. Warum er gestürzt ist, ist derzeit noch unklar. 21.04.2022, 17.03 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Ostermontag zwischen 12.30 bis 13 Uhr auf der Strecke von Gishubel und Bruwald, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Dort kam der 44-jährige Mann aus noch ungeklärten Gründen zu Fall und verletzte sich dabei am Kopf. Er befindet sich derzeit in Spitalpflege.