Wegen neuer Nachtbus-Linie: Grosswangen will temporäre Buswendeschlaufe bauen

Der Gemeinderat von Grosswangen will im Gebiet Badhus eine temporäre Buswendeschlaufe bauen. Nötig wird diese, weil ab Ende 2021 die Nachtbus-Linie von Luzern her in Grosswangen endet.