Gartensaison ist eröffnet: Gärtnerei Homatt in Ruswil startet

Grüner Daumen Die Gartensaison ist eröffnet: «Der Tomatenabsatz wird von Jahr zu Jahr grösser» Mit dem schönen Wetter kehrt auch die Pflege des Gartens zurück. Wer Gemüse anpflanzen will, sollte sich jetzt darum kümmern. Bei der Kulturgärtnerei Homatt in Ruswil startet bald der Verkauf der Setzlinge. Dominik Weingartner 29.04.2022, 05.00 Uhr

Die Gärtnerei Homatt in Ruswil produziert über 20'000 Tomatensetzlinge. Im Bild: Geschäftsführer Patrick Biedermann im Gewächshaus bei den Tomatensetzlingen. Bild: Manuela Jans-Koch (Ruswil, 28. April 2022)

Die Gartensaison hat mit dem prächtigen Wetter der vergangenen Tage so richtig Fahrt aufgenommen. Dabei belassen es Herr und Frau Schweizer schon länger nicht mehr nur bei blühenden Zierpflanzen oder den klassischen Küchenkräutern, sondern versuchen sich als Kleinst-Gemüsebauern – sowohl im Hausgarten als auch auf dem Balkon. Besonders gefragt sind Tomaten, wie Patrick Biedermann, Geschäftsführer der Kulturgärtnerei Homatt in Ruswil, auf Anfrage sagt.

«Das ist seit Jahren so. Der Tomatenabsatz wird von Jahr zu Jahr grösser.»

Die Homatt-Gärtnerei ist spezialisiert auf Pro-Specie-Rara-Sorten. Die Stiftung Pro Specie Rara setzt sich für den Erhalt der genetischen und kulturhistorischen Vielfalt von Kulturpflanzen ein.

Überraschende Newcomer

Die Gärtnerei Homatt verfügt über 3000 Quadratmeter Gewächshaus- und 2000 Quadratmeter Freilandfläche. Dort werden die gefragten Setzlinge gezüchtet, gehegt und gepflegt. Neben Tomaten bietet die Homatt zahlreiche andere Gemüsesetzlinge an, aber auch Kräuter-, Stauden- oder Beerenpflanzen.

Ihre Produkte verkauft die Gärtnerei auch am Luzerner Wochenmarkt. Diesen Samstag und Sonntag aber fällt der Startschuss für den Verkauf der begehrten Setzlinge in Ruswil. Bis zu 2000 Besucherinnen und Besucher erwartet Geschäftsführer Patrick Biedermann über das Wochenende. Hat es denn genügend Tomatensetzlinge für alle? «In der ersten Serie haben wir ungefähr 10'000 Setzlinge von rund 35 Sorten produziert», sagt Biedermann und fügt hinzu: «Das sollte reichen.» In einer zweiten Serie würden bis zu 8000 weitere Setzlinge produziert, diese kämen aber erst nach den Eisheiligen in den Verkauf.

Die beliebtesten Sorten seien die Berner Rose und die Ochsenherztomate – beides Fleischtomaten. Bei den Cherrytomaten stosse das Baselbieter Röteli auf Begeisterung, so Biedermann. Bei den übrigen Gemüsesetzlingen gebe es überraschende Newcomer.

«Enorm aufgekommen ist der Krautstiel. Das ist ein Gemüse, das sonst eher im Bündnerland bekannt ist.»

Im Aufschwung seien auch alte Spezialgemüse wie Topinambur oder Stachys.

Von blutigen Anfängern bis zu erfahrenen Bäuerinnen

Der Geschäftsführer beobachtet einen Gartenboom. Dieser habe sich durch die Pandemie noch verstärkt. Bild: Manuela Jans-Koch (Ruswil, 28. April 2022)

Generell beobachtet Biedermann einen Gartenboom, der sich durch die Pandemie noch verstärkt habe. «Das Thema lebt massiv auf.» Seine Kundschaft reiche von Kindern bis hin zu Seniorinnen und Senioren. «Darunter sind blutige Anfänger, aber auch erfahrene Gärtnerinnen, zum Beispiel Bäuerinnen», so Biedermann. Auch leidenschaftliche Sortensammlerinnen und -sammler kauften bei ihm ein. Dabei sei die Anzucht aus Saatgut zum Beispiel von Tomaten gar nicht so einfach.

«Es braucht ein paar Bedingungen – Licht, Wasser, Wärme und Luftfeuchtigkeit –, die in einem Gleichgewicht stehen müssen. In der Wohnung oder auf dem Balkon sind diese nicht optimal.»

Hinter einem vertikalen Fenster erhalte eine Pflanze zehn Mal weniger Licht, erklärt Biedermann. Das liege auch an den verbreiteten Mehrfachverglasungen sowie den Vordächern und Balkonen.

In einem Gewächshaus seien die Grundbedingungen einfacher, sagt der Gartenprofi. Dafür haben aber viele Leute keinen Platz. Dennoch schrecken viele Hobbygärtnerinnen und -gärtner vor der Herausforderung nicht zurück. «Einige geben aber auch nach ein paar missglückten Versuchen wieder auf», sagt Biedermann.

Tipps und Tricks für den Tomatenanbau zu Hause Auch wer über kein Gewächshaus verfügt, kann zu Hause Tomaten anbauen. Grundsätzlich werden die Setzlinge erst nach den Eisheiligen (dieses Jahr vom 11. bis 15. Mai) draussen platziert. Die Pflanzen sollten an einem sonnigen und regengeschützten Ort stehen. Das kann auch ein Balkon sein. Ideal ist eine Hauswand unter einem Vordach. Von der Wand erhalten die Tomatenpflanzen zusätzliche Wärme. Die Töpfe sollten ein Fassungsvermögen von mindestens zehn Litern aufweisen. Tomaten gehören zu den Starkzehrern und bevorzugen nährstoffreichen Boden. Dabei kann mit Dünger nachgeholfen werden. Wichtig bei der Haltung im Topf ist es, Staunässe zu vermeiden. Dennoch muss für ausreichend Feuchtigkeit gesorgt werden, gerade während der heissen Sommertage. Man sollte immer dafür sorgen, dass das Wasser gut abfliessen kann. Ab einer gewissen Grösse müssen die Tomaten mit Hilfe eines Stabs hochgebunden werden. Zudem müssen die Seitentriebe in den Blattachseln regelmässig entfernt werden (sogenanntes Ausgeizen). Regelmässige Kontrolle auf Schädlinge und Pilzkrankheiten ist ratsam.

