Die Grünliberalen Luzern haben ein neues Co-Präsidium gewählt Nach vier Jahren tritt Roland Fischer als Präsident der glp Luzern zurück. Ab Mai übernehmen seinen Job gleich zwei Parteimitglieder. Livia Fischer 21.04.2020, 10.06 Uhr

Am Montagabend fand die Frühlingsmitgliederversammlung der glp Luzern statt – aufgrund der aktuellen Lage via Zoom-Meeting. Unter anderem wurde über das neue Präsidium abgestimmt. Roland Fischer wird sein Amt per Ende April abgeben, zur Wahl standen Riccarda Schaller und Michel Rudin. Sie traten jedoch nicht gegeneinander an, sondern wollen gemeinsame Sache machen. Nach einer kurzen online Vorstellungsrunde stimmten die Mitglieder ab und wählten die beiden mit grosser Mehrheit zu den neuen Co-Präsidenten. Damit wird Vize-Präsident Olivier Bucheli sein Amt abgeben.