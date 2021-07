Villa Grundhof am Pilatusplatz soll restauriert werden.

Grundhof Luzern Diese Villa ist ein wichtiger Zeuge des Klassizismus – und soll ein Facelifting erhalten Weniger Büro- mehr Wohnraum: Das Hauptgebäude des Grundhofs beim Pilatusplatz soll dank einer Restaurierung bald wieder den herrschaftlichen Standard aufweisen, der ihm gebührt. Roman Hodel 23.07.2021, 18.30 Uhr

Nur wenige Meter von der Verkehrsdrehscheibe Pilatusplatz entfernt, an der Obergrundstrasse, befindet sich der Grundhof. Der 1818 bis 1822 im Auftrag des damaligen «Adler»-Wirts Jost Bielmann erstellte Landsitz zählt zu den bedeutendsten Vertretern der klassizistischen Wohnbauten im Kanton Luzern. Nun soll das Hauptgebäude restauriert und umgebaut werden, wie einer öffentlichen Planauflage zu entnehmen ist.

Das Hauptgebäude des Grundhofs. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 21. Juli 2021)

Demnach ist weiterhin eine Wohn- und Geschäftsnutzung vorgesehen. Die Büroräume im Erdgeschoss werden jedoch auf die Strassenseite reduziert, gartenseitig entsteht neu eine Wohnung mit drei Zimmern. Im ersten und zweiten Stock gibt es auch künftig je eine Wohnung mit fünf Zimmern. Alle Küchen und Bäder aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden ersetzt und die ursprüngliche Raumstruktur wird wieder hergestellt. Den grössten Eingriff erfährt das Dachgeschoss: Aus den Bediensteten-Kammern, die in den vergangenen Jahren als Estrich genutzt wurden, wird eine 4-Zimmer-Wohnung. Zudem erhält das Haus einen schmalen Lift. Für die Pläne zeichnet das Luzerner Architekturbüro Auf der Maur & Böschenstein verantwortlich. Roland Auf der Maur sagt:

«Unser Wunsch ist es, das Gebäude zur Ausstrahlung zurückzuführen, die es bei seiner Erbauung hatte.»

Grundhof-Architekt hat auch das Luzerner Theater entworfen

Es war damals ein Herrschaftshaus, dessen Ländereien sich bis zum See erstreckten. Der Grundhof gilt zudem als eines der Hauptwerke des Luzerner Architekten Louis Pfyffer von Wyher. Er hatte unter anderem auch das Ursprungsgebäude des heutigen Luzerner Theaters entworfen. Geprägt ist das Ensemble von der klassizistischen Phase aus der Bauzeit, aber auch von der historischen Phase um 1900, als erste bauliche Veränderungen vorgenommen wurden.

Das nördliche Nebengebäude des Grundhofs mit dem 1989 angefügten Musikpavillon. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 21. Juli 2021)

Weisse Kachelöfen und Räume mit eleganter Wirkung

Laut Eintrag im kantonalen Denkmalverzeichnis befindet sich das Haus «in einem ausgezeichneten Erhaltungszustand» und besitzt im Innern noch Ausstattungen der Bauzeit und des späten 19. Jahrhunderts. Was dies bedeutet, zeigt ein Blick in die Publikation «Siedlungs- und Baudenkmäler im Kanton Luzern» aus dem Jahr 1977: So verfügen die Räume über kunstvoll gestaltete Bildtapeten und teils über Reliefappliken, die beispielsweise eine reitende Mänade darstellen.

Hinzu kommen turmartige Kachelöfen mit weissen Kacheln und klassizistischem Dekor in Form von Lorbeergirlanden und Rillenmotiven. Fussböden mit bauzeitlichem Parkett, von denen jeder Raum ein eigenes Muster hat, Deckenhöhen von drei Metern und grosse Fenster geben den Räumen ausserdem «eine besondere, elegante Wirkung», wie Roland Auf der Maur sagt.

Nebengebäude bleiben in Besitz einer Stiftung Zum Ensemble Grundhof gehören ein nördliches und südliches Nebengebäude, die nahezu identisch sind. Sie wurden 1836 bis 1839 als Wohnhäuser erstellt, anstelle von Ökonomiegebäuden. Die Obergrundstrasse 9 (Haus Nord) ist seit 1984, die Obergrundstrasse 13 (Haus Süd) seit 1973 in Besitz der Stiftung für Kirchenmusik. Das bleiben sie auch, wie Verwalter Georg Fellmann auf Anfrage sagt. Bis zum Umzug in den Kampus Südpol vor einem Jahr logierte die Hochschule Luzern – Musik in den beiden Häusern, von denen jenes an der Obergrundstrasse 9 vor 32 Jahren rückseitig um einen Pavillon ergänzt wurde. Die Bewilligung dafür will die Stiftung um zehn Jahre verlängern – das entsprechende Baugesuch liegt derzeit öffentlich auf. Darin heisst es als Begründung: «Zur optimalen Nutzung der Liegenschaft ist der Musikpavillon besonders wichtig, da das Haus für die breite Nutzung über keinen weiteren grossen Raum verfügt.» Momentan wird der Pavillon vom Luzerner Theater genutzt. Für sämtliche Gebäude der Stiftung werden Nachmieter gesucht. Die Verhandlungen mit Interessenten laufen gemäss Georg Fellmann. (hor)

Das südliche Nebengebäude des Grundhofs. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 21. Juli 2021)

Der Grundhof steht unter Denkmalschutz – entsprechend eng ist das Korsett für die Architekten. Die kantonale Denkmalpflege begleitet das Projekt. «Trotzdem soll das Gebäude nicht zum Museum, sondern weiterhin als Wohnhaus genutzt werden», sagt Roland Auf der Maur und fügt an:

«Die enge Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege ist für uns sehr lehrreich. Alle Arbeitsschritte müssen abgesprochen werden.»

Dazu zählt etwa die Erarbeitung eines Farbkonzepts für die Fassaden, das auf einer Schichtanalyse basiert. Denn auch äusserlich sind Eingriffe nötig, weil die Fassaden in einem schlechten Zustand sind. Der bestehende Deckputz aus Kunststoff wird entfernt und durch einen mineralischen ersetzt. Eine Schönheits-OP erhalten ausserdem die Fensterläden. Hingegen sind wegen des hohen Schutzstatus des Gebäudes keine energetischen Verbesserungen, Schutzmassnahmen gegen Naturgefahren und Erdbebenertüchtigungsmassnahmen möglich.

3000 Quadratmeter Garten und ein denkmalgeschützter Pavillon

Eine weitere Besonderheit: Das Haus ist mitten in der Stadt umgeben von einer 3000 Quadratmeter grossen Gartenanlage mit altem Baumbestand und einem ebenfalls denkmalgeschützten Pavillon. Der Park bildet gemäss Eintrag im kantonalen Denkmalverzeichnis «ein überaus wichtiges Gegenstück» zur dichten Bebauung rund um den Pilatusplatz, erinnert an die ehemals vorstädtische Lage und soll im Rahmen der Bauarbeiten ebenfalls aufgehübscht werden. Die Parkplätze und Einzelgaragen auf dem Areal bleiben indes bestehen. Einzig der Holzschopf, in dem sich heute der Öltank befindet, soll zu einer Gartenlaube umfunktioniert werden.

Eigentümer des Hauptgebäudes ist seit vergangenem Herbst die Kontor Holding AG. Die Firma gehört einem deutsch-kanadischen Staatsbürger. Zuvor war die Liegenschaft lange in Besitz einer Luzerner Familie, die einen Teil davon auch selbst bewohnt hat. Die Eigentümerschaft, die lieber im Hintergrund bleibt, rechnet mit einer Bauzeit von rund 18 Monaten.