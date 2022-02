Stromlücke im Winter: Luzern soll auf erneuerbare Energien setzen

Die CPH-Gruppe würde in ein Gaskraftwerk an ihrem Standort in Perlen investieren, sagte Peter Schildknecht diese Woche gegenüber der «Sonntagszeitung». Dies bestätigte der CEO an einer Medienkonferenz am Dienstag. Der Standort im Industriegebiet sei optimal, da dort viele potenzielle Grossabnehmer zugegen seien. Zudem gebe es in der Nähe eine bestehende Gaspipeline. Den produzierten Strom könnte man in das nahe gelegene Hochspannungsnetz Mettlen in Eschenbach speisen. (jon/gr)