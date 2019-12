Gruppierung macht ernst: Weggis erhält eine neue Partei In Weggis soll es bald eine vierte politische Kraft geben. Inspiriert wurden die Initianten von Horwern. 06.12.2019, 15.08 Uhr

(em/rt) Die Gründungsversammlung von «Forum Weggis» findet am 30. Januar 2020 statt. Dahinter stehen 17 sozial und ökologisch engagierte Weggiser. «Vorbild für das Forum Weggis ist die L20 in Horw», heisst es in der Mitteilung der Gruppierung. Wie bei der L20 sei das Ziel, kreative Sachpolitik fernab vom Links-rechts-Schema, aber aus sozialer und ökologischer Sicht zu betreiben und sich auf lokale Themen zu konzentrieren. Die Hierarchie soll dabei flach sein.