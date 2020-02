Güterzug erfasst einen parkierten Lieferwagen in Emmenbrücke In Emmenbrücke ist am Mittwochnachmittag ein parkierter Lieferwagen mit Anhänger von einem Güterzug erfasst worden. Verletzt wurde niemand. Der Unfall führte zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. 13.02.2020, 14.46 Uhr

(dvm) Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag um 16 Uhr. Eine Güterzugskomposition fuhr von einem Firmengelände Richtung Bahnhof Emmenbrücke. Unmittelbar nach der Durchfahrt des Neubaus am Centralplatz, welcher über den Gleisen erstellt wurde, erfasste die Zugskombination einen offenbar zu nah am Gleise parkierten Lieferwagen mit angekoppeltem Transportanhänger. Dieser wurde einige Meter mitgezogen, bis die Zugskomposition aufgrund der Schnellbremsung zum Stehen kam. Verletzt wurde beim Unfall niemand.