Güüggali Zunft: Weihnachtsfeier 2021 mit Luzerner Stadtoriginalen

Güüggali Zunft Luzerner Stadtoriginale feiern «4G-Weihnachten» - doch wer sind die drei Neuen? Geschmückt, geimpft, genesen oder getestet: So trafen sich die Mitglieder der Luzerner Güüggali-Zunft zu ihrer traditionellen Weihnachtsfeier. Sie haben Zuwachs erhalten – sogar aus Nidwalden. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 14.12.2021, 12.12 Uhr

Das sind die neuen Stadtoriginale (v.l): Viktor Hurni, Gabriele Blättler und Charles Käslin. Eveline Beerkircher

Die Güüggali-Zunft lud zum feierlichen Fest. Und sie kamen aus allen Ecken: Geschmückt, geimpft, genesen oder getestet. Die offizielle Weihnachtsfeier der Luzerner Stadtoriginale fand am Montagabend als 4-G-Anlass statt. Die Stimmung war herzlich. «Endlich wieder mal Weihnachten feiern mit bekannten Gesichtern», sagt einer der Stadtoriginale bereits vor dem Eingang zum Restaurant Pro Ticino.

Das sind die neuen Stadtoriginale

Grund zum Feiern hatten auch die drei Neuen. Gabriele Blättler (68) ist in der Schweizer Showszene als Eventmanagerin aktiv und sitzt in der Jury für den Prix Walo. Doch was macht sie zum Stadtoriginal? «Ich werde seit Jahren angerufen, wenn etwas verloren gegangen ist. Warum dem so ist, weiss ich nicht genau». Jedenfalls habe sie bereits in jungen Jahren vielen Menschen helfen können, «indem ich sie mental unterstützt habe». Nur übers Telefon funktioniert das übrigens nicht. «Nein, zu Beginn muss ein persönlicher Kontakt da sein, ich muss die Person kennen». Und wie es der Zufall wollte, kam eines Tages der Anruf einer Frau, die zu den Luzerner Stadtoriginalen gehört - wegen eines verlorenen Schlüssels. «Sie wollte mich bezahlen ich lehnte ab. Sie brachte Schokolade vorbei, wir sassen drinnen und hatten gute Gespräche.» Am Ende wurde Garbriele Blättler gefragt, ob sie Stadtoriginal werden wolle.

«Schon immer ein bisschen speziell»: Gabriele Blättler (links) gehört nun auch zu den Originalen. Eveline Beerkircher

Was zeichnet Gabriele Blättler aus? «Respekt und Achtung vor den Menschen. Trotzdem war und bin ich immer ein bisschen speziell geblieben, mich kann man nicht schubladisieren. Und ich bin sehr offen für alle und werde immer auch von wildfremden Menschen angesprochen.» Es scheint als hätte Gabriele Blätter magnetische Wirkung. Als Neostadtoriginal dabei zu sein, findet sie toll:

«Ich fühle mich wohl, kann sein wie ich bin. Ich bin angekommen, ein schönes Gefühl.»

Das erste Mal Kontakt mit den anderen Stadtoriginalen hatte Gabriele bei einem Treffen in einer kleinen Beiz in Kriens. Da sah sie auch erstmals Charles Käslin und Viktor Hurni. Die beiden Männer wurden ebenfalls neu aufgenommen. Viktor Hurni ist mit der Hofkirche verbunden und hilft als Freiwilliger bei der Eingangskontrolle und überall sonst, wo Arbeit anfällt.

Charles Käslin (50) kam am Montag mit dem Zug in Luzern an, um an der Feier teilzunehmen. Er stammt aus Beckenried und hat dort im «Rütenenseeli» sein augenfälliges Haslerboot im Wasser. Augenfällig deshalb, weil er von Frühjahr solange es das Wetter zulässt, seine Pflanzen auf dem Boot pflegt. Von Tomaten, Zucchetti, Kohlraben, Kartoffeln bis zu einem üppigen Kräutergarten ist alles da.

Eigentlich wollte er mit dem Boot Richtung Meer los, doch Corona bremste ihn aus. So hatte der Daheimgebliebene immerhin die Chance, Stadtoriginal zu werden. Er sagt:

«So hab ich zugesagt und jetzt bin ich ein offizielles Original. Es sind einfach gemütliche Leute, ungezwungen und herzlich.»

Er ist Nidwaldner mit «Leyb und Seel», wie er sagt. Er ist dort zu Hause und fischt auch dort. Mit Luzern habe er sonst nicht viel am Hut, ausser dass es die Hauptstadt der Zentralschweiz sei. Apropos Hut: am Weihnachtsanlass hatte er seine Kopfbedeckung mit frischen Rosen, Kräutern und Federn geschmückt.

