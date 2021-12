Güüggali-Zunft Zunftmeister 2022: Francisco Llopart wird das Zepter schwingen Seit 35 Jahren ist der Luzerner in der Güüggali-Zunft und nun zum dritten Mal Zunftmeister. So oder so, es freut ihn auch dieses Mal rüüdig. Sandra Monika Ziegler 16.12.2021, 17.20 Uhr

Cisco Llopart ist Zunftmeister 2022

Am Bot waren zehn Nasen, 11 könnten es sein. Doch eine Person musste passen. Praktisch einstimmig wurde Francisco Llopart zum Zunftmeister der Güüggali-Zunft gewählt. Weitere Indiskretionen, wie etwa seine Schuhgrösse, gibt der Gewählte jedoch nicht preis. Cisco, wie Llopart genannt wird, war bereits 1990 und im Jahr 2000 Zunftmeister. «Und jetzt nach 22 Jahren Pause mach ich's wieder, just zum 70. Geburtstag, den ich nächstes Jahr feiern werde.» Er sei ein waschechter Luzerner und plaudert von seiner prominenten Familiengeschichte: «Seit 200 Jahren ist unsere Familie in der Schweiz. Unser Familienwappen hängt heute noch im Restaurant Wilden Mann. Und das Familiengrab ist bei der Hofkirche.»

Seine Familie kam ursprünglich aus Barcelona. Dort ist die Familie Llopart Ehrenbürger, denn das grösste Weingut der Katalanen ist «Cava Llopart». Die Familie führte einst in der Luzerner Altstadt die ehemalige spanische Weinhalle am Sternenplatz, deshalb seien dort auch zwei maurische Säulen beim Eingang. Cisco erinnert sich: «Das war ein beliebter Treffpunkt, danach kam die Gerbernbar und jetzt?» Beruflich war er dann noch über 10 Jahre in der Stiftung Brändi in der erweiterten Geschäftsleitung als Qualitätsmanager tätig. Und heute? Cisco Llopart: «Im reduzierten Mass arbeite ich zusammen mit meiner Frau Carina in unserer Immobilienfirma.»

Die Stadt Luzern kennt er wie seine Hosentasche, wie er weiter erzählt: «Die kleine Schulreise führte in sieben Beizen, die grosse umfasste mindestens deren zehn.» Und seine Zunftkarriere begann er mit 16 Jahren: «Zuerst war ich für fünf Jahre bei den Pilatusgeistern, danach bei der Fritschi-Musig.» Gespielt habe er Trompete. Doch heute fehle ihm der nötige Druck für die hohen Töne.

Am Herzen liegt ihm die Güüggali-Zunft auch wegen dem «Originalenstübeli». Die Zunft ehrt die verstorbenen Luzerner Originale mit einem eigenen Museum – ein Stück Stadtgeschichte, wie Cisco sagt. Im Kellergeschoss im Reusszopfweg 14 werden Erinnerungsstücke liebevoll ausgestellt. «Da kann jeder hin und einen Besuch machen. Muss sich vorher aber anmelden via Website gzlu.ch – dafür sind allen 90 Minuten Spass garantiert.» Denn zu allen Utensilien, Andenken, Bildern gehört immer auch eine Geschichte.

Museumsführer Adolf Portmann (l.) und Zunftsprecher Hans Stadelmann im «Originalenstübli» am Reusszopfweg. Bild: Dominik Wunderli