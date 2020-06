Guido Graf will erneut als Luzerner Regierungsrat kandidieren – Chancen für Frauen in der CVP sinken Guido Graf will 2023 mit knapp 65 erneut als Luzerner Regierungsrat antreten. Die Frauen in der CVP liebäugeln dennoch mit einer Kandidatur. Lukas Nussbaumer 19.06.2020, 05.00 Uhr

Guido Graf leitet das Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD) seit 2010, seinem Eintritt in die fünfköpfige Luzerner Regierung. Und er will diesen Job bis mindestens 2025 ausüben, wie er an der Medienkonferenz zu den Neubauten des Kinderspitals und der Frauenklinik beiläufig erwähnte. Der 62-jährige Pfaffnauer kandidiert im Frühjahr 2023 also ein fünftes Mal nach 2009, 2011, 2015 und 2019 für die Regierung – und würde im Fall einer Wahl als Pensionierter in die neue Legislatur starten.

CVP-Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf will bis mindestens 2025 Regierungsrat bleiben. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 31. März 2020)

Als Grund gab Graf auf Nachfrage an, die Tätigkeit bereite ihm nach wie vor Freude – Amtsmüdigkeit verspüre er nicht. Auch wenn er bei den nächsten Wahlen das Pensionsalter erreicht habe, traue er sich das Amt zu. Gestern wollte sich der frühere Kantons- und Gemeinderat nicht weiter zu seiner Kandidatur äussern. Und lässt damit viele Fragen offen. So zum Beispiel die des parteiinternen Frauenverhinderers, da Reto Wyss als zweiter CVP-Regierungsrat ebenfalls wieder antreten dürfte und so keine Vakanz entsteht. Wyss will sich noch nicht zu einer Kandidatur äussern, Parteipräsident Christian Ineichen geht jedoch von einer vierten Legislatur des 55-Jährigen aus.

Ebenfalls offen ist, wie sich Marcel Schwerzmann (parteilos, 55, seit 2007 im Amt) und Paul Winiker (SVP, 64, seit 2015) entscheiden werden. Sie wollen zum jetzigen Zeitpunkt weder zu- noch absagen. Anders Fabian Peter (FDP, 43, 2019 erstmals gewählt): «Aus heutiger Sicht kann ich mir eine erneute Kandidatur gut vorstellen – vorausgesetzt, meine Partei nominiert mich und ich bleibe gesund.»

Das heisst: Peter wird wieder kandidieren und Winiker – er ist bei den nächsten Wahlen 67-jährig – die Politbühne verlassen. Fraglich ist nur, was Schwerzmann tut. Das ist entscheidend für eine mögliche Frauenvertretung in der Regierung, denn bei der SVP ist derzeit keine Kandidatin in Sicht, die Winiker beerben könnte.

Marcel Schwerzmann (parteilos): Tritt er nochmals an, oder nicht? Bild: Pius Amrein (Luzern, 13. März 2020)

Frauen in der CVP verstehen Guido Graf

Die Frauen in der CVP nehmen Grafs frühes Bekenntnis zu einer weiteren Kandidatur locker. Parteivizepräsidentin Karin Stadelmann, die auch dem Leitungsteam der CVP-Frauen angehört, sagt: «Guido Graf erzielte im letzten Jahr das beste Resultat. Er kann so lange Regierungsrat bleiben, wie er will.» Das heisse jedoch nicht, dass sich die Frauen in der Partei nun zurücklehnen würden. «Frauenförderung ist für uns eine Daueraufgabe.» Auf die Frage, ob denn neben Graf und Wyss 2023 nicht auch eine CVP-Frau antreten könnte, sagt die Präsidentin der städtischen CVP: «Warum nicht?»

Claudia Bernasconi, Gemeindepräsidentin und Kantonsrätin von Greppen, geht noch einen Schritt weiter. «Egal, ob Graf antritt: Wir CVP-Frauen bauen weiterhin eine Frau als Kandidatin auf und lassen uns nicht bremsen.» Also greifen die CVP-Frauen auch nach dem Sitz des parteilosen Marcel Schwerzmann? «Nein. Es käme wohl schlecht an, wenn die CVP in der Regierung eine Mehrheit anstreben würde.» Für Michaela Tschuor, Gemeindepräsidentin von Wikon und auch Angehörige der Leitung der CVP-Frauen, steht die «Frauenfrage nicht im Vordergrund, sondern die Qualität der Kandidaten».

Der aktuelle Luzerner Regierungsrat – rein männlich.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. Mai 2019)

Das sieht Brigitte Mürner, 1987 als erste Frau für die CVP in die Luzerner Regierung gewählt, anders. Die heute 76-jährige Meggerin, die 1999 im Alter vonn 55 Jahren zurücktrat, sagt:

«Ich sehne mich nach dem Tag, an dem wieder eine Frau in der Regierung vertreten ist. Aus welcher Partei, ist von untergeordneter Bedeutung.»

Grafs Ankündigung erleichtert CVP die Planung

Frauenförderung ist auch Parteipräsident Christian Ineichen ein Anliegen. So sagte der Marbacher Mitte Mai gegenüber unserer Zeitung: «Wir erachten es als eine unserer Aufgaben, die nächste Vakanz weiblich zu füllen.» Dass diese Vakanz nun vielleicht erst 2027 entsteht, sei nun einmal so. «Guido Graf hat mich über seine Pläne informiert, was unsere langfristige Planung erleichtert. Wird 2023 keine Frau gewählt, ist das nicht ein Problem der CVP.» Die anderen Parteien seien genauso in der Pflicht, Frauen aufzubauen. «Ich erwarte, dass die SP mit einer Frau antritt. Auch die SVP kann eine Frau portieren.»

Wenig hält Ineichen von der Idee, mit zwei Männern und einer Frau anzutreten. «Das sind taktische Geplänkel. Ich sehe die Notwendigkeit dazu heute absolut nicht.»