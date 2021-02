Guinnessbuch Weltrekordversuch in Beromünster: «Kali» Kalesh näht die grösste Hose der Welt Aus 3000 Metern Stoff näht ein Team um den gelernten Schneider «Kali» Kalesh eine 70 mal 40 Meter grosse Hose. Einen Plan, für was die Hose dereinst genutzt werden soll, hat der 44-Jährige auch schon. Ernesto Piazza 06.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Kali» Kalesh beim Nähen der weltgrössten Hose: Trotz der riesigen Masse ist von Beginn an Präzision gefragt. Bild: Manuela Jans-Koch (Beromünster, 17. Januar 2021)

Auch an diesem Sonntag ist die Turnhalle in Beromünster mit Leben gefüllt. Allerdings seien wegen der restriktiven Coronamassnahmen im Moment nur fünf Personen hier, sagt «Kali» Kalesh. Dies hält ihn aber nicht davon ab, eine spezielle Idee umzusetzen. Er will die grösste Hose der Welt nähen und damit einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde erwirken.

2011 floh «Kali», so wird er von allen genannt, aus dem syrischen Teil Kurdistans. Seit zehn Jahren lebt er nun in der Schweiz. Und der 44-jährige verheiratete Vater von fünf Kindern betont:

«Ich fühle mich hier in Beromünster zu Hause.»

Unter anderem ist er Mitglied der Männerriege. Bei deren Präsident Patrick Curschellas klopfte er mit der Idee an. Er sei allerdings skeptisch gewesen, sagt Curschellas. «Doch Kali hat mich von seinem Traum überzeugt.» Und so wurde aus dem Umfeld der Männerriege ein OK gebildet. Mit an Bord ist ebenso das Ortsmarketing, welches das Netzwerk zur Verfügung stellt und auch einen Budgetbetrag sprach.

Nur eine Nähmaschine für die Riesenhose

Geplant ist eine Stoffhose von 70 Metern Länge und 40 Metern Bundbreite. Sein Rekord ist angemeldet, geprüft und bewilligt. Anfang November letzten Jahres fiel der Startschuss fürs Nähen. Zeit für die Fertigstellung hat Kalesh bis spätestens am 1. Juli. Und der Schneider, der das Handwerk seinerzeit von seinem Vater lernte und in Emmenbrücke und Küssnacht am Rigi zwei Geschäfte betreibt, kommt, wenn er über sein Projekt spricht, richtig ins Schwärmen.

«Es ist ein Gemeinschaftswerk für einen guten Zweck.»

Zudem will er hiermit einen Beitrag an den Umweltschutz leisten. Der Stoff sei aus 100 Prozent Baumwolle.

94 Rollen à 36 Meter verarbeiten Kali Kalesh und sein Team für den Weltrekord-Versuch. Bild: Manuela Jans-Koch (Beromünster, 17. Januar 2021) Kalesh ist in der Männerriege Beromünster aktiv – die Mitglieder helfen beim Projekt tatkräftig mit. Bild: Manuela Jans-Koch (Beromünster, 17. Januar 2021) Total 3000 Laufmeter Stoff verarbeiten Kalesh und die OK-Mitglieder. Bild: Manuela Jans-Koch (Beromünster, 17. Januar 2021) Die riesigen Stoffballen zu zähmen und den Überblick zu wahren, ist eine Herkulesaufgabe. Bild: Manuela Jans-Koch (Beromünster, 17. Januar 2021) Bis im Juli haben Kalesh und Co. Zeit für den Weltrekord-Versuch. Bild: Manuela Jans-Koch (Beromünster, 17. Januar 2021) Für das Projekt steht dem Team eine einzige Nähmaschine zur Verfügung. Bild: Manuela Jans-Koch (Beromünster, 17. Januar 2021) Der 44-jährige Kali Kalesh ist gelernter Schneider. Bild: Manuela Jans-Koch (Beromünster, 17. Januar 2021) Kalesh floh 2011 aus dem syrischen Teil Kuridstans, führt heute zwei Schneidergeschäfte in Emmenbrücke und Küssnacht. Bild: Manuela Jans-Koch (Beromünster, 17. Januar 2021)

«Kali» ist mit Leib und Seele Schneider. Das war er schon, bevor er in die Schweiz kam. Er arbeitete in der Firma seines Vaters in Damaskus. Rund 40 Nähmaschinen standen dort – für das jetzige Projekt steht ihm lediglich eine zur Verfügung. Das sei kein Problem. Im Gegenteil: Wenn er näht, ist er in seiner eigenen Welt.

«Das Geräusch der Maschine ist für meine Ohren wie Musik.»

Und Patrick Curschellas sagt: «Kali ist das Gehirn des Hosenprojekts. Er hat den Plan fix im Kopf.» Kalesh überlässt nichts dem Zufall. Sollte er beispielsweise aus irgendeinem Grund das Projekt nicht weiter vorantreiben können, steigt sein Bruder buchstäblich in die Hose. «Er ist ebenfalls Schneider und hat die Unterlagen.»

Trotz der grossen Masse ist Präzision gefragt

Den Stoff hat er von einem weiteren Bruder aus Istanbul importiert. Insgesamt sind es 94 Rollen à 36 Meter. Für das Projekt benötigt er rund 3000 Laufmeter. Um sich eine gewisse Risikomarge zu geben, hat er etwas mehr Stoff, als wirklich benötigt, eingekauft. Dass er ihn im Ausland kaufte, begründet er mit dem Preis. «Ich hätte das Produkt gerne in der Schweiz bezogen. Aber hier wäre es für mich fast nicht zu bezahlen gewesen», erklärt Kelesh. Für das Nähen der grössten Hose der Welt kann er auf eine Defizitgarantie von Sponsoren zählen. Das Projekt beinhaltet für ihn «eine grosse logistische Herausforderung». Speziell die ersten beiden Wochen seien schwierig gewesen.

«Nur einen halben Zentimeter beim Grundmass daneben zu liegen, kann bei der ganzen Hose einen Unterschied von bis zu 20 Zentimeter ausmachen.»

20 Sonntage à sechs Stunden und mit zwei bis sechs Helfern schätzt Kalesh den zeitlichen Aufwand für das Guinnessbuch-Produkt. Dabei werden rund 700 Kilo Stoff verarbeitet. Mittlerweile ist knapp die Hälfte der Hose fertig. Mit Fortdauer und somit den Wiederholungen werde es einfacher.

Daher ist er überzeugt, dass die Hose trotz Corona termingerecht fertig wird. Verlangt ist von der Jury eine «Originalhose» mit zwei Taschen, einem Reissverschluss und ebenfalls einem Hosenknopf. Dieser soll bemalt oder dekoriert und später irgendwo in Beromünster sichtbar bleiben, um an den Rekord zu erinnern.

Aus der Hose sollen dereinst Tragtaschen werden

Aus den Hosen sollen nach dem Erreichen des Weltrekords Stofftaschen genäht werden. Geplant sind rund 12'000 Stück mit einer maximalen Traglast von 25 Kilo pro Tasche. Die Produkte werden innert sechs Monaten durch Kalesh und seine Mitarbeiter genäht. Alle Taschen werden mit dem Logo «Ich bin produziert aus der grössten Hose der Welt» versehen. Verkauft werden sie in zwei Varianten.

Bei der Version «Gruppenwerbung» können sich zwölf Sponsoren auf der Tasche präsentieren. Bei der Alternative «Einzelwerbung» ist es möglich, die Tasche ausschliesslich mit eigenem Logo bedrucken zu lassen. Beim Verkauf von allen Produkten sollte ein Betrag von rund 10'000 Franken übrig bleiben. Dieser geht an ein Umweltschutzprojekt.

Die Präsentation der grössten Hose soll im Rahmen eines Events – wenn dies aufgrund der Coronasituation möglich ist – zelebriert und gefeiert werden. Patrick Curschellas sagt dazu:

«Wir könnten uns vorstellen, das Produkt des Weltrekords in Beromünster, im Gebiet ‹Schanz›, der Öffentlichkeit zu präsentieren.»