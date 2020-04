Bodum-Villa in Luzern erneut von der Gruppe «Gundula» besetzt Besetzer haben erneut Jorgen Bodums Villa an der Obergrundstrasse 101 besetzt. Die Stadtluzerner Baudirektorin sowie Bodum selber wurden laut den Aktivisten informiert. 16.04.2020, 07.55 Uhr

Das Gebäude an der Obergrundstrasse 101 (rechts) an der Ecke Horwerstrasse wurde in der Nacht auf Donnerstag besetzt.

Bild: Dominik Wunderli (3. April 2017)

(zim) In der Nacht auf Donnerstag sei das Haus an der Obergrundstrasse 101 «geöffnet, gelüftet und besetzt» worden, schreiben die Besetzer in einer Mitteilung. «Während die Villa mit der Hausnummer 99 nicht mehr betretbar ist, scheint die Villa 101 noch nicht ganz verloren», teilt die Gruppe Gundula weiter.

Jorgen Bodum, der laut Grundbuch als Besitzer der Gebäude an der Obergrundstrasse eingetragen ist, wurde per Brief über die veränderte Lage ins Bild gesetzt. Laut den Besetzern nimmt er seine Verantwortung, den beiden Gebäude Sorge zu tragen, nicht wahr.

Auch die Stadtluzerner Baudirektorin Manuela Jost wurde per Brief informiert. Die Luzerner Polizei hingegen wurde nicht offiziell über die Besetzung in Kenntnis gesetzt.

Es ist nicht die erste Besetzung der Bodum-Villen. Dieses Mal wurde aber nicht die Bodum-Villa an der Obergrundstrasse 99 besetzt, sondern die wenige Meter daneben stehende Villa an der Obergrundstrasse 101 an der Ecke zur Horwerstrasse.

