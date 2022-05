Gunzwil Wegen fehlender Lehrperson: Die Primarschule Büel soll geschlossen werden – eine Gruppe wehrt sich Der Mangel an Lehrpersonen macht sich auf dem Land bemerkbar: Die Primarschule im Schulhaus Büel wird gestrichen. Eine Arbeitsgruppe setzt sich mit einer Petition für ihr Büel ein. Fabienne Mühlemann 05.05.2022, 18.00 Uhr

Die 3. bis 6. Primarschule im Schulhaus Büel in Gunzwil, die als eine Klasse geführt wird, soll auf das kommende Schuljahr geschlossen und die betroffenen 18 Lernenden ins Schulhaus Linden integriert werden. Das teilten die Gemeinde Beromünster und die Bildungskommission Ende März mit. Die Klasse der Basisstufe im Büel bleibt vorderhand bestehen. Grund für die Schliessung ist in erster Linie das Fehlen einer Lehrkraft sowie die rückläufigen Schülerzahlen in den Schulhäusern Büel und Linden.