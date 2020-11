Gute Ernte macht das Mostobst unrentabel – auch die Luzerner Bauern sind betroffen Die Luzerner Landwirte haben mehr Mostobst geerntet als erwartet. Doch weil die Lager voll sind, sind die Preise tief. Das bereitet der Branche Sorgen. Reto Bieri 14.11.2020, 05.00 Uhr

Die Lager für Mostobstkonzentrat bei der Ramseier Suisse AG in Sursee sind voll. Ein Mitarbeiter entnimmt eine Probe.

Bild: Pius Amrein (Sursee, 10. November 2020)

In der Schweiz gibt es zu viel Mostobst, die Ernte lohnt sich nicht mehr. Einige Bauern lassen ihre Äpfel und Birnen gar verfaulen, schrieb der «Schweizer Bauer» vergangene Woche. Besonders betroffen sind die traditionellen Obstbaugebiete in der Ostschweiz. Doch auch in Luzern wird gemäss Markus Thali, Präsident des kantonalen Obstverbandes, das Mostobst vereinzelt nicht mehr geerntet.