Gute Nachrichten für die klamme Stadt Kriens: Pilatus-Arena-Investoren leisten eine höhere Abgabe Nach neuen Verhandlungen wird die Mehrwertabgabe auf 5,7 Millionen Franken erhöht. Mit dem Geld soll die Infrastruktur im Gebiet Mattenhof ausgebaut werden. Stefan Dähler 25.05.2020, 11.00 Uhr

Der nächste politische Prüfstein für die Pilatus-Arena in Kriens Mattenhof steht an: In seiner Juni-Sitzung entscheidet der Einwohnerrat in zweiter Lesung über die für das Projekt nötige Teilzonenplanänderung sowie den Bebauungsplan. Vorgesehen sind eine Sporthalle mit Platz für 4000 Besucher sowie zwei Hochhäuser mit 50 und 110 Metern Höhe, worin sich Gewerbeflächen und 259 Miet- und 156 Eigentumswohnungen befinden werden.