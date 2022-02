Rossbomele Hochdorf reaktiviert die alte Garde fürs 50-Jährige

Guuggenmusig Für ihr Jubiläum haben die Rossbomele Hofdere die «alte Garde» reaktiviert Auf der Luzerner Landschaft feiern dieses Jahr diverse Guuggen ihr Jubiläum. In Hochdorf wird das besonders zelebriert: Melanie (40) und «Max» (55) machen die rüüdigen Tage nochmals mit – wie in jungen Jahren. Niels Jost 21.02.2022, 05.00 Uhr

Es gibt sie nicht nur in der Stadt Luzern, sondern auch auf dem Land, die Guuggenmusigen mit langer Tradition. Ob Biberegagser Hasle, Höhläguugger Vitznau oder Eichleguugger Eich: Über ein Dutzend Vereine haben 2022 ihr Jubiläum – feiern wollen aber nur die wenigsten, wegen der Pandemie.

Diese Guuggen auf dem Land haben heuer ihr Jubiläum Biberegagser Hasle, 60 Jahre (Feier abgesagt)

Guguba Ballwil, 50 Jahre (Feier auf 2023 verschoben)

Eichleguugger Eich, 50 Jahre (Feier war bereits am 29. Januar)

Höhläguugger Vitznau, 50 Jahre (Feier auf 2023 verschoben)

Bogeteguugger Rekkebach, 45 Jahre

Moosschränzer Wauwil-Egolzwil, 45 Jahre

Rhythmus Rammler Schlierbach, 40 Jahre

Geugguseer Geuensee, 40 Jahre

Beerebiisser Dagmersellen, 35 Jahre

Bielbachfäger Rusmu, 35 Jahre

Rigischränzer Weggis, 30 Jahre Haben wir ein Jubiläum vergessen? Schreiben Sie es uns auf redaktion.online@chmedia.ch

Auch die Rossbomele Hofdere hatten grosse Pläne für ihr 50-Jähriges geschmiedet, als jedoch das Coronavirus gegenüber dem Fasnachtsvirus Oberhand gewann. Die Baupläne für einen Wagen? Futsch. Die Reaktivierung sämtlicher ehemaliger Mitglieder? Undenkbar.

Den Kopf hängen lassen haben die «Bomeler» aber nicht, erzählt Präsident Franco Sigrist. In irgendeiner Form wollten sie das halbe Jahrhundert schon feiern. Also fragten sie dennoch bei den früheren Guuggern nach, ob sie mit den 22 Aktiven mitspielen und mitfeiern wollen. Und tatsächlich: «An die zehn Ehemalige sagten zu», so Sigrist.

Das Fasnachtsvirus immer noch in sich

Zur alten Garde gehören Melanie Camenzind und Franz Sigrist, Francos Vater, den bei den Rossbomele alle Max nennen. Die beiden mussten keine zwei Mal gefragt werden, wie sie erzählen. «Das Fasnachtsvirus trägt man nach all den Jahren natürlich immer noch in sich», so der 55-jährige «Max». «Und das Musizieren mit den Kolleginnen und Kollegen macht einfach rüüdig Spass.»

Melanie und «Max» bei der Probe mit den aktiven Rossbomele im Hintergrund. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 16. Februar 2022)

Derweil erzählt Melanie, dass für sie nun der perfekte Zeitpunkt sei für die Reaktivierung. Zum einen, weil ihre beiden Kinder mit 9 und 13 Jahren schon etwas älter seien. Zum anderen, weil es heuer coronabedingt etwas weniger Fasnachtsanlässe gebe als sonst. «Es stimmt gerade alles», so die 40-Jährige. «Ich bin immer zu haben, um etwas auf die Beine zu stellen.»

Umzug und Dorffasnacht als Höhepunkte

Ein Jubiläumsfest haben die Rossbomele zwar nicht geplant. Zu den jeweiligen Höhepunkten zählt Präsident Franco jedoch das närrische Treiben auf dem Brauiareal am Rüüdige Samstig sowie den Umzug in Hochdorf am Güdiszischtig. Melanie und «Max» werden mittendrin sein; sie an der Trompete, er an der Posaune. Angesichts der Tatsache, dass sie den Altersdurchschnitt bei den «Bomelern» in die Höhe treiben werden, sei die Frage erlaubt, wie sie die nötige Energie dafür aufbringen. «Wir haben den Vorteil, dass wir uns aussuchen können, was wir alles mitmachen wollen», sagt «Max» und lacht.

Genügend Erfahrung bringen die beiden jedenfalls mit. «Max» war «sein halbes Leben lang» Aktivmitglied, von 1982 bis 2006, Melanie von 1999 bis 2009. Beide engagierten sich zudem im Vorstand; und beide haben das Fasnachtsvirus weitergegeben. Neben Franco war auch «Max'» Tochter in der Guuggenmusig schnuppern, der Jüngste wiederum sei noch in Ausbildung. Melanies Tochter spiele Trompete, ihr Sohn Pauke. «Wir waren schon immer eine eher kleine Guuggenmusig», weiss Franco zu erzählen, «man kennt sich.» Wird diese Tradition weitergelebt, so dürfen sich die Rossbomele auf 2072 freuen: auf ihr 100-Jähriges.

Rossbomele: Die Kavallerie inspirierte wohl zum Namen Die Rossbomele Hofdere feiern heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Weil es Anfang der 1970er-Jahre keine Guuggenmusig mehr gab in Hochdorf, riefen «einige Nimmermüde» der früheren Guuggenmusig Heeregäggu einen neuen Verein ins Leben, wie auf der Website zu lesen ist. Der damalige Martinivater Toni Bachmann half tatkräftig mit. Zum Namen «Rossbomele» inspiriert wurden die Gründungsmitglieder wohl durch die Kavallerie, die 1972 in der Schweiz abgeschafft wurde. Damit wäre auch das Logo zu erklären, auf dem ein Pferd zu sehen ist, welchem Musiknoten aus dem Hintern kullern. (jon)