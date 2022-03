Musegg-Geischter Lozärn: Das sagen sie über den viralen Coversong

Guuggenmusig Musegg-Geischter Lozärn über ihren viralen Hit: «Es freut uns, dass so viele unseren Auftritt sehen» Einer der Coversongs der Musegg-Geischter Lozärn geht derzeit auf Social Media durch die Decke. Iron-Maiden-Fans posten und kommentieren das Video der Guuggenmusig zu Tausenden. Die Musegg-Geister amüsieren sich darüber, empfinden den Hype aber auch als Ehre. Anita von Rotz 18.03.2022, 08.13 Uhr

Es sei spannend zu sehen, wie schnell dieses Video auf Social Media viral ging, sagt der Präsident der Musegg-Geischter Lozärn, Roger Christen gegenüber PilatusToday. «Es freut uns natürlich sehr, dass so viele Menschen unseren Auftritt sehen.» Es amüsiere ihn aber auch ein wenig. Denn das Lied «Fear of the Dark» spielen sie schon seit 2014.

Christen geht davon aus, dass vermutlich ein Fan der britischen Musikgruppe Iron Maiden per Zufall auf ihr Video gestossen ist und dieses dann in Fan-Foren gepostet hat. In einer Gruppe auf Facebook wurde es bereits über 114’000 Mal angeschaut.

Dank Social-Media-Team guter Internetauftritt

Ein zusätzlicher Faktor könnte sein, dass die Musegg-Geister ein eigenes Team für Social Media haben, welches den Onlineauftritt verwaltet. Dadurch seien sie sicher aktiver im Netz als andere Guuggen, so Christen.

Doch sie würden nicht auftreten, um danach viral zu gehen. «Wir machen das für uns, weil die Fasnacht uns Freude bereitet.» Auch würden sie viele Stücke spielen, welche man bei anderen Guuggenmusigen in der Stadt nicht höre. «Wir spielen gerne Underdogs.»

Schmudo-Auftritt der Musegg-Geischter in voller Länge:

Die Musegg-Geischter schränzen am Schmudo 2022 auf der Luzerner Rathaustreppe. Video: Tele 1

Kein Nachwuchsproblem

Dass sie nun wegen des Videos mehr Anfragen von potenziellen Neumitgliedern erhalten, denkt der Guuggen-Präsident nicht. Das sei aber auch okay. «Wir haben sonst schon viele Anfragen und müssen sogar immer wieder Leute ablehnen.»

Derzeit seien sie mit rund 70 Aktivmitgliedern schon eine grosse Guugge. Angst, Nachwuchs zu finden, müssen die Musegg-Geischter Lozärn also definitiv nicht haben.