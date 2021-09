Gwand Luzern: Alles dreht sich um die Nachhaltigkeit

Gwand 2021 Ananas-Leder, Möbelmiete oder vegane Mayo: Auf dem Luzerner Kurplatz dreht sich alles um Nachhaltigkeit Mit Festival-Markt, Wissenstransfer und Workshops werden am Nationalquai beim Pavillon Wege mit positiver Umweltbilanz aufgezeigt. Sandra Monika Ziegler 02.09.2021, 18.41 Uhr

Das Programm des Gwand-Festivals in Luzern ist bis und mit Samstag vollgepackt. Mit diversen Events sollen Festivalgäste zum nachhaltigen Umgang motiviert und darin bestärkt werden. Diverse Unternehmen, Diskussionsrunden und 25 Stände zeigen einen gangbaren Weg. Mit an der Gwand sind Partner wie etwa Wasser für Wasser, NetzCourage oder Public Eye. «Mit all diesen Akteuren werden Sensibilisierung, Aufklärung und Lösungsfindung zum Kern des Gwand Sustainable Festival 2021. Wir haben keine Zukunft, wenn wir nicht unser Bewusstsein verändern», sagt Gwand-Gründerin Suzanna Vock, die den Modeevent 1993 gründete.

Künstler André Wilhelm im Gespräch mit Gwandgründerin Suzanna Vock. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. September 2021)

Die 12. Gwand öffnet sich einem breiten Publikum. Und präsentiert nebst Mode auch Nachhaltigkeit punkto Ernährung, Finanzierung oder Miet-Möbel. «Wir verzichten auf eine Modeshow und haben dafür 25 Stände mit über 40 Produkten. Mit der neuen Ausrichtung können wir einem breiten Publikum Möglichkeiten zur Nachhaltigkeit aufzeigen», sagt Suzanna Vock bei der Eröffnung. Zwar musste sie pandemiebedingt auf die angekündigten Konzerte wie etwa von Heidi Happy oder Vera Kaa verzichten. Diese hat die Stadt gestrichen, doch dank guten Wetters und zentraler Lage sind bereits am Eröffnungsmorgen Hunderte Interessierte am Nationalquai.

Pavillon ist das Herzstück

Einlass aufs abgesperrte Gelände wird rund 500 Besucherinnen und Besuchern gewährt. Ist das Areal voll, muss man kurz warten. Auf Plakaten und mit Lautsprecherdurchsagen wird immer wieder auf geltende Schutzmassnahmen aufmerksam gemacht: Masken werden dort getragen, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Desinfektionsspender stehen bereit, der Eintritt ist kostenlos. Mittelpunkt des Events ist der Pavillon. Dort finden die Diskussionen und Workshops statt, und dort steht die grossformatige Kunst von André Wilhelm. Der Kunstmaler und Textilentwerfer machte bereits 2004 mit seiner Hommage an Suzanna Vock aufmerksam. Nun sind seine Kunstwerke Dauergast.

Irene Odermatt lässt sich von Paolo Rumin beraten. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. September 2021)

Eine der ersten Besucherinnen ist Irene Odermatt aus Kriens. Die passionierte Köchin ist am Stand von Grey Gastronomie. Hier haben es ihr die vegane Mayonnaise, die Chilisauce und der fair gehandelte Kaffee angetan. Von ihren Kundinnen auf den Event aufmerksam gemacht wurde Nicole Bühler. Sie ist eine der drei Frauen der Coiffeur-Lounge Scofano Stoneham Bühler im Weyquartier. Bei Livia Naef probiert sie sich durch die neue Kollektion. Naef wechselte von der Marketing-Branche in die Mode und hat sich so mit 34 Jahren einen Kindertraum erfüllt. Die Kleider entwirft sie in ihrem Luzerner Atelier und lässt sie in der Region produzieren. Als Nächstes will sie mit Lebensmittelabfall Naturstoffe färben: «Ich habe mit Avocado, Birkenblättern oder Kurkuma einen etwa 100-jährigen Leinenstoff gefärbt. Damit mache ich dann meine neue Frühlingskollektion.»

Haucht ihren Objekten ein zweites Leben ein: Fuzia Eddabzi. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. September 2021)

Reparieren, Auffrischen und Neues gestalten

Ein Upcycling verpasst auch Fuzia Eddabzi ihren Objekten. Ihr Credo lautet reparieren, auffrischen und damit Neues gestalten. Die Marokkanerin lebt seit über 15 Jahren in der Schweiz und ist am Nationalquai ein Teil des Fair Costumer Village. Dieses hat die promovierte Umweltnaturwissenschafterin Tanja Schellenberg iniziiert: «Bei Faircostumer vereinen wir 200 nachhaltige Labels mit bereits über 5000 Produkten. Wir vernetzen und fördern.» Im Village zu entdecken gibt es Möbel zur Miete, Ananas-Ledertaschen oder Windlichter aus geborstenen Autoscheiben, die mit Gips verbunden wurden. Es gebe in der Schweiz bereits viele Produkte, nur seien die noch zu wenig bekannt, sagt Schellenberg. Mit einem Gang durch die Gwand kann sich das ändern.