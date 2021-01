Gymnasien & Berufsfachschulen «Ausdünnen» oder Fernunterricht: Kanton Luzern erarbeitet zwei Szenarien für Unterricht nach den Ferien Die Luzerner Schülerinnen und Schüler bleiben bis zu den Fasnachtsferien im Präsenzunterricht. Danach wird der Unterricht an den Gymnasien und Berufsfachschulen voraussichtlich eingeschränkt. 22.01.2021, 12.21 Uhr

(fmü) Die Luzerner Schulen führen den Präsenzunterricht bis zu den Fasnachtsferien, welche am 6. Februar beginnen, fort – mit Ausnahme der Hochschulen, die sich seit längerem im Fernunterrichts-Modus befinden. Das teilte der Kanton Luzern am Freitagmittag mit.

Die bisher geltenden Rahmenschutzkonzepte würden an den Schulen gut umgesetzt und funktionieren – die wöchentlich erhobenen Fallzahlen zeigen, dass die Schulen keine Corona-Hotspots darstellen, heisst es weiter. Trotzdem seien einzelne Verschärfungen in den Rahmenschutzkonzepten möglich.

Primar und Sek bleiben vorerst im Präsenzunterricht

In der Primarschule soll auch nach den Ferien am Präsenzunterricht festgehalten werden. Die Sekundarschulen bleiben ebenfalls vorerst offen. Für die Gymnasien und Berufsfachschulen wurden für nach den Ferien zwei Szenarien vorbereitet:

Variante «Ausdünnen»: Maximal 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen würden sich dabei auf dem Areal befinden. Die Dienststellen Gymnasialbildung und Berufs- und Weiterbildung planen mit den Schulen die Details.

Maximal 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen würden sich dabei auf dem Areal befinden. Die Dienststellen Gymnasialbildung und Berufs- und Weiterbildung planen mit den Schulen die Details. Variante «Fernunterricht»: Grundsätzlich herrscht in diesem Szenario Fernunterricht mit wenigen Ausnahmen, zum Beispiel um Prüfungen im Präsenzmodus abzulegen.

Der Luzerner Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann wird in der Medienmitteilung folgendermassen zitiert:

«Wir wollen die Kontakte auf den Schularealen der Gymnasien und Berufsfachschulen stark reduzieren und die Mobilität insbesondere im öffentlichen Verkehr begrenzen.»

Damit könne man so weit wie möglich Ansteckungen verhindern. Am Präsenzunterricht an den Volksschulen wolle der Kanton so lange wie nur möglich festhalten.

Die genaue Ausgestaltung eines möglichen Fernunterrichts werde aufgrund der epidemiologischen Lage so früh als möglich festgelegt. Die Schulen seien auf alle Eventualitäten vorbereitet, die Details werden in den bestehenden Rahmenschutzkonzepten pro Schulstufe geregelt.