Sans-Papiers: Kanton nimmt ihnen die Angst vor der Ausweisung

Härtefälle Anonyme Gesuchsprüfung: So wird Sans-Papiers ein stückweit die Angst vor der Ausweisung genommen Links und rechts spannen zusammen und fordern in einem Postulat eine Regularisierung von Sans-Papiers. Der Luzerner Regierungsrat sieht ebenfalls weiteren Handlungsbedarf. Livia Fischer Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Im Kanton Luzern leben mehrere hundert Sans-Papiers. Eine neue Regel betreffend Härtefallgesuche schützt ihre Anonymität – und die Betroffenen damit vor der Ausweisung. Dominik Wunderli (Luzern, 09. September 2021)

Selten unterzeichnen so viele Kantonsrätinnen und Kantonsräte ein Postulat. Und noch seltener unterschreiben mehr Linke einen SVP-Vorstoss als die Bürgerlichen selbst. Im März wendete sich Räto Camenisch an den Luzerner Regierungsrat. Seine Bitte: Die Exekutive solle prüfen, wie gut integrierte und wirtschaftlich eigenständige Sans-Papiers – also Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung – regularisiert werden können. Ein Anliegen, das von allen Parteien des Luzerner Kantonsrats getragen wird.

Darauf gekommen ist Camenisch, als zwecks der Coronaimpfung eine Ausnahme für Sans-Papiers geschaffen wurde und sie diese anonym machen konnten. Er fand es «verrückt», dass «für eine Parallelgesellschaft immer wieder Ausnahmen gemacht werden müssen», ohne dass man das eigentliche Problem an der Wurzel packe. Camenisch betont auch, dass es hier nicht um Parteipolitik gehe, sondern darum, ein gesellschaftliches Problem zu entschärfen. Darum spannte er mit dem Zweitunterzeichner und SP-Parteipräsident David Roth zusammen. Handlungsbedarf sieht auch der Regierungsrat – in seiner nun vorliegenden Antwort beantragt er dem Parlament eine teilweise Erheblicherklärung.

Bevölkerungsteil mit eingeschränkten Rechten und Pflichten

Räto Camenisch

Von vorne. Camenisch, der im Juli nach insgesamt 19 Jahren sein Amt als Kantonsrat definitiv niederlegte, bezieht sich in seinem Schreiben auf die schätzungsweise mehrere hundert bis etwas mehr als tausend sogenannten Sans-Papiers im Kanton Luzern. Oft seien sie gut in die hiesige Gesellschaft integriert und arbeiten, bewegen sich aufgrund der fehlenden Aufenthaltsbewilligung aber in der Illegalität. «Da bei den meisten keine Alternative zum jetzigen Zeitpunkt besteht, leben sie notgedrungen in einer Parallelgesellschaft mitten unter uns. Diese Menschen leben in ständiger Angst, entdeckt zu werden und können nur durch Schwarzarbeit ein Auskommen finden», so der Krienser. Ein Umstand, der zu fehlenden Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträgen sowie zu Tieflöhnen führe.

Weiter schreibt Camenisch:

«Derart am Rande unserer Gesellschaft lebend kommen sie bei Krankheit, Unfall, unvermeidlichen Behördenkontakten, Einschulung ihrer Kinder, Berufsbildung und manch anderen Situationen in Bedrängnis.»

Der SVP-Politiker ist überzeugt, dass es nicht im öffentlichen Interesse liegen könne, «einen Bevölkerungsteil mit eingeschränkten Rechten und Pflichten unter uns zu haben und zu dulden». Darum möchte er, dass für jene Personen eine «menschenwürdige legalisierende Lösung» gefunden wird.

Neue Regelung wahrt Anonymität

In seiner Antwort nimmt der Regierungsrat auf die primären Sans-Papiers Bezug. Gemeint sind damit jene Personen, die in die Schweiz gekommen sind, um zu arbeiten und sich ohne Aufenthaltsberechtigung für längere Zeit hier aufhalten. Weiter wird zwischen Sans-Papiers unterschieden, die nach dem Verlust ihrer Aufenthaltsbewilligung nicht ausgereist sind sowie zwischen denen, die in einem Asylverfahren eine Wegweisungsverfügung erhalten haben und nicht ausreisen.

Lange mussten primäre Sans-Papiers zum Einreichen eines Bleiberecht-Gesuchs den Namen, den Aufenthaltsort sowie die Angaben zu Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber offenlegen – dies wird grundsätzlich in allen Kantonen so gehandhabt. Bei einer negativen Beurteilung müssen Betroffene das Land verlassen. Um dieses Dilemma etwas zu entschärfen, haben der Verein Kontakt- und Beratungsstelle für Sans Papiers Luzern und das kantonale Amt für Migration jedoch vereinbart, dass allgemeine Anfragen zu spezifischen Fällen dem Amigra anonym unterbreitet werden können. Seit dieser Abmachung wurde ein konkretes Gesuch eingereicht, das positiv beurteilt wurde.

Chance auf Härtefall ohne Angst vor Ausweisung

«Zusammenfassend halten wir fest, dass die mit dem Verein Sans Papiers getroffene Regelung, grundlegende Rechtsfragen anonym und informell vorabzuklären, den Ängsten vor dem Entdecktwerden bei den Betroffenen entgegenwirken kann», schreibt der Regierungsrat in seiner Antwort. Und weiter:

«In diesem Bereich ist es denkbar, weitere Möglichkeiten zu prüfen, wie betroffenen Personen eine erste provisorische Einschätzung aufgrund von eingereichten Unterlagen erhalten könnten, ohne ihre persönlichen Daten offenzulegen oder persönlich vorzusprechen.»

Camenisch ist mit der vorgeschlagenen teilweisen Überweisung des Postulats einverstanden und zeigt sich mit der aufgezeigten Vorgehensweise der Regierung zufrieden. «Damit können illegal hier Lebende, welche die strengen Anforderungen an die Bedingungen als Härtefall zu erfüllen glauben, an die Behörden herantreten, ohne ihre Identität zu verraten und zu riskieren, bei negativem Entscheid ausgewiesen zu werden», sagt der alt SVP-Kantonsrat und ergänzt abschliessend: «Ich stelle fest, dass die Antwort des Regierungsrats gegenüber diesen Menschen doch eine gewisse Flexibilität für die Zukunft anzeigt und es sich damit gelohnt hat, das Thema auf den Tisch zu bringen.»