Luzern Gibt’s trotz zwei Dutzend Restaurants nur einmal Geld aus dem Härtefallfonds? Das Beispiel des bekannten Luzerner Gastrounternehmens Remimag zeigt: Wer betrieblich schlank aufgestellt ist, könnte bei den Härtefallzahlungen schlecht wegkommen. Christian Peter Meier 20.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Restaurant Opus in Luzern: eines der zahlreichen Lokale der Remimag AG. Bild: Corinne Glanzmann

Mit den beschlossenen Härtefallbeiträgen versuchen Bund und Kantone coronagebeutelte Unternehmen zu retten. Doch wer erhält wie viel Geld? Und wie kann man Ungerechtigkeiten verhindern? Zwar hat der Bundesrat Regeln definiert, etwa jene, dass die Kantone Unternehmen mit Beiträgen von bis zu 20 Prozent des Jahresumsatzes und bis zu 750'000 Franken unterstützen dürfen. Überdies wurden alle Betriebe, die länger als 40 Tage schliessen müssen, grundsätzlich zu Härtefällen erklärt. Damit sind aber eben längst nicht alle offenen Fragen geklärt. Entsprechend sind derzeit auf der einen Seite viele Betriebe am Bangen und Hoffen – und auf der anderen Seite die Behörden noch stark am Improvisieren, was man ihnen kaum verübeln kann.

Auf einen derzeit noch zu klärenden Fall macht Florian Eltschinger aufmerksam. Als Mitinhaber und Co-Geschäftsleiter des bekannten Rothenburger Gastrogrossunternehmens Remimag ist er selbst davon betroffen, wie er unumwunden zugibt. Doch dürften noch andere Unternehmen das gleiche Problem haben – etwa Fitnessketten mit vielen Filialen.

Wer viele Aktiengesellschaften hat, erhält mehr

Worum geht es? Wer ein Unternehmen mit vielen Einzelbetrieben unter einem einzigen grossen Dach betreibt, also zum Beispiel unter jenem einer einzigen Aktiengesellschaft, hat gemäss der oben skizzierten Regelung Anspruch auf maximal 750'000 Franken. Wer sich aber für eine Struktur entschieden hat, in der jeder einzelne Betrieb eine eigene Rechtsform hat – zum Beispiel, um sich leichter von Unternehmensteilen verabschieden zu können oder sie gegebenenfalls sogar einzeln Konkurs gehen zu lassen – kann gemäss der aktuellen Verordnung die Härtefallgelder für jede einzelne Firma beantragen.

Im Fall der Remimag sind fast alle der 27 betriebenen Restaurants in einer Aktiengesellschaft zusammengefasst, der Remimag AG. Bitter für Florian Eltschinger, der glaubt, Härtefallgelder in der Höhe von über 2,1 Millionen Franken geltend machen zu können, würde jedes Restaurant für sich betrachtet. Entsprechend hofft er, dass die Regeln noch angepasst werden.

Der gleichen Hoffnung ist auch Gaudenz Zemp, der Direktor des KMU- und Gewerbeverbandes des Kantons Luzern. «Die bestehende Lösung ist problematisch und führt zu unerwünschten Effekten. Sie wurde offensichtlich für konventionelle Restaurants entwickelt und nicht für grosse Ketten», schreibt er auf Anfrage. Zemp spricht sich für eine laufende Anpassung der Verordnung an die effektiven Bedürfnisse und Gegebenheiten aus. Er sagt aber auch: «Die komplexe Realität lässt sich kaum in schlanken Verordnungen abbilden. Das ist ja auch der Grund, weshalb wir im Normalfall für einen zurückhaltenden Staat sind.»

«Wir sind bemüht, eine Lösung zu finden»

Beim Finanzdepartement des Kantons Luzern hat man Kenntnis vom beschriebenen Fall. Man stehe im Kontakt mit Florian Eltschinger, schreibt Yasmin Kunz, Leiterin Kommunikation, auf Anfrage. Und weiter: «Wir nehmen sein Anliegen ernst und sind bemüht, eine Lösung zu finden. Es bleibt aber auch zu sagen, dass wir uns mit den Härtefallmassnahmen an die Vorgaben des Bundes halten und eben solche Situationen mit dem Bund klären.» Anschliessend werde man diese entsprechend umsetzen, auch im Sinne einer einheitlichen Praxis, so Yasmin Kunz.

Ironie des Schicksals: Ein zweiter der grossen Gastrounternehmer mit Sitz in Luzern, Samuel Vörös, ist betrieblich anders aufgestellt als die Remimag, und würde gemäss der aktuellen Regel von höheren Härtefallzahlungen profitieren können. Doch wie so viele andere Firmenverantwortliche weiss auch Vörös noch nicht, wie viel Geld die Gastrobetriebe, an denen er beteiligt ist, tatsächlich erhalten werden. Die oben geschilderte Situation empfindet er als ungerecht, ebenso wie etwa die Tatsache, dass die ebenfalls verlustreichen Stadt- und Businesshotels leer auszugehen drohen, wie er auf Anfrage sagt. Gleichzeitig ist er überzeugt, dass die Behörden das System verbessern werden. Gemeinsam ist den beiden Gastrounternehmen übrigens, dass sie für jeweils Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich sind – und im vergangenen Jahr viel Geld liegen gelassen haben.