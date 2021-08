Härtefallhilfe Luzern: Wie eine Finanzspritze Romoos half

Härtefallhilfe Wie eine Finanzspritze ganz Romoos geholfen hat Das Hotel Kreuz ist der Mittelpunkt von Romoos. Die Pandemie überlebt hat es dank der Härtefallunterstützung des Kantons und einer grossen Portion Solidarität. Ein Schoggi-Tüftler hatte weniger Glück. Alexander von Däniken 13.08.2021, 05.00 Uhr

Waren froh um die staatliche Unterstützung: Gastgeber Martin Röösli (Mitte) sowie die Verwaltungsräte Franz Koch (links) und Geri Birrer vor dem Hotel Kreuz in Romoos. Bild: Nadia Schärli (10. August 2021)

Zweimal stand das Herz von Romoos während der Pandemie still. Jetzt ist das 115-jährige Hotel Kreuz für das Entlebucher 660-Seelen-Dorf wieder das, was es vorher war: der Mittelpunkt des örtlichen Lebens. Geschäftsführer und Gastgeber Martin Röösli hofft, dass es nicht noch einmal zu einem Lockdown kommt. «Das war gerade im Frühling 2020 ziemlich hart», erzählt der gelernte Metzger. Denn bevor das Virus in der Schweiz Wirte gefunden hat, pulsierte das Geschäft des Gastwirts: Regionale Tourismusattraktionen wie die Biosphäre, das Goldwaschen und das Zyberliland – Aktivitäten für Familien – lockten immer mehr Tages- und manchmal auch Übernachtungsgäste ins «Kreuz». Einheimische frequentierten das Restaurant oder buchten den Saal für Hochzeits- und Tauffeiern.

Dass Röösli und sein Team jetzt wieder Kräuter-Cordon-bleus und Köhler-Rösti servieren können, «verdanken wir der Kurzarbeitsentschädigung und der Härtefallhilfe», sagt der Gastgeber. Diese Massnahmen beantragt hat die Hotel Kreuz AG; also die Eigentümerschaft um Verwaltungspräsident Franz Koch und Mitglied Geri Birrer. Letzterer hat als Treuhänder die entsprechenden Formulare ausgefüllt. Im ersten Lockdown habe man nur die Kurzarbeit in Anspruch nehmen müssen, sagt Birrer. Auf der Lohnliste stehen zwischen 20 und 25 Personen; die meisten sind im Stundenlohn angestellt. «Eine Entschädigung aus der Epidemieversicherung und eigene Reserven hielten uns zwischen Frühling und Herbst 2020 über Wasser.»

Als dann aber im Dezember die Restaurants erneut schliessen mussten, beantragte die Hotel Kreuz AG Härtefallhilfe. Der Kontakt mit dem Kanton sei professionell und gut gewesen, blickt Birrer zurück. Er sei sich aber bewusst, dass manche Gastronomen Mühe bekundeten, die geforderten Daten zusammenzustellen.

«Uns hat geholfen, dass wir den Umsatz schon vorher bis auf die letzte Flasche Mineralwasser erfasst haben.»

Bis heute ist dem Hotel Kreuz knapp 15 Prozent des durchschnittlichen Nettojahresumsatzes vergütet worden, was eine Härtefallentschädigung zwischen 50'000 und 100'000 Franken ausmacht.

Knapp 194 Millionen Franken bewilligt Bis am 12. August sind beim Kanton Luzern 1885 Härtefallgesuche eingegangen, wie das Finanzdepartement auf Anfrage mitteilt. 1810 Gesuche sind abschliessend bearbeitet worden. Davon sind 1375 Gesuche bewilligt worden, 156 wurden abgelehnt und 279 formal zurückgewiesen. 75 Gesuche werden noch geprüft. Bis jetzt hat der Kanton Luzern Gesuche in der Höhe von 193,8 Millionen Franken bewilligt. Unter den 1885 Gesuchen befinden sich auch 280, die über ein neues Formular zur Nachreichung weiterer Umsatzangaben bis und mit Juni 2021 eingegangen sind. Der Kanton Luzern unterscheidet bei der Härtefallhilfe grundsätzlich zwischen drei Kategorien: Unternehmen, die während mindestens 40 Tagen behördlich geschlossen waren mit einem Umsatz von bis zu 5 Millionen Franken; solche mit einem Umsatz von über 5 Millionen Franken und Unternehmen, die wegen der Pandemie einen Umsatzrückgang von mindestens 40 Prozent verzeichnen. Bei allen Kategorien werden die ungedeckten Fixkosten in der Höhe von maximal 20 Prozent des Umsatzes übernommen. Die Beiträge erfolgen à fonds perdu. (avd)

Das Hotel Kreuz hat A-fonds-perdu-Beiträge erhalten. Unter gewissen Bestimmungen fordert der Kanton Luzern diese zurück. «Das wird bei uns nicht der Fall sein», sagt Birrer. Man habe schon vor der Pandemie die Unkosten gerade so decken können – der Unterhalt des 1905/06 erbauten Hauses sei kostspielig. Eine Härtefallentschädigung für den Hotelbetrieb sei übrigens nicht nötig gewesen, die zehn Zimmer seien umsatzmässig im Vergleich zur Gastronomie vernachlässigbar. Der hohe Stellenwert der Gastronomie sei auch im letzten Frühling und Sommer augenscheinlich gewesen. Da hatte das «Kreuz» jeweils samstags und sonntags Take-away angeboten. «Am ersten Wochenende haben wir über 270 Essen verkauft», berichtet Martin Röösli stolz. Danach seien es zwischen 120 und 170 Essen gewesen.

Die Solidarität der Romooser und der Bevölkerung rundherum sei wahnsinnig gross gewesen, schwärmen Birrer und Röösli. Die «Kreuz»-Verantwortlichen dankten es mit einer Vergrösserung der Gartenwirtschaft. Das sei wiederum von Gästen belohnt worden, die in Wolldecken gehüllt bis ein Uhr nachts der Kälte getrotzt haben. Über die Massnahmen hat das ganze «Kreuz»-Team nie ein böses Wort verloren. «Darauf haben wir alle eingeschworen», sagt Röösli. Schliesslich sei man den Gästen verpflichtet und wolle ihnen das Gefühl geben, alles Mögliche zu tun, um die Pandemie zu bewältigen, fügt Birrer an. Jetzt hoffen beide, dass das Herz von Romoos ohne weitere Zwischenfälle weiterschlagen kann.

Schoggi-Tüftler muss sich durchbeissen

Keine Härtefallunterstützung hat Marc Widmer erhalten. Der Krienser hat die Frauenmond-Schokolade mitentwickelt, welche Menstruationsbeschwerden lindern soll und sich vor allem in Südkorea gut verkauft. 4,8 Tonnen Schokolade habe er abgesetzt, wie Widmer erzählt. Leider hätten sich die Einnahmen nicht so entwickelt wie die Umsätze. Die verbleibenden Einnahmen habe er in die Weiterentwicklung der Schoggi gesteckt. Die Folge: Mit einem AHV-pflichtigen Erwerbseinkommen von unter 10'000 Franken im Jahr 2019 fiel Widmer durch alle Maschen.

Jetzt hält er sich mit einem regulären Bankkredit über Wasser; doch die Bank erhöhe allmählich den Druck und wolle den mittleren fünfstelligen Betrag bald zurückhaben. Widmer bleibt optimistisch und kämpft. Praktisch täglich ist er mit einer Cafébar unterwegs und verkauft auch Glace. «Leider ist das Wetter diesen Sommer alles andere als glacefreundlich.» Die Lieferanten kämen ihm sehr entgegen. «Trotzdem kann es nicht sein, dass Kleingewerbler Bank spielen müssen und der Staat nicht hilft.» Hoffnung schöpft Widmer aus neuen Ideen. Konkret sei im Moment noch nichts, «aber ich bin zuversichtlich».