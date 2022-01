Härtefallhilfe Ungleichbehandlung? Luzern will von Firmen das Geld zurück, andere Kantone wie Nidwalden und Aargau nicht Der Kanton Luzern und der Bund verlangen von Unternehmen zumindest einen Teil der Härtefallhilfe zurück, wenn sie einen Gewinn verbuchen. Andere Kantone verzichten auf die Forderung. Alexander von Däniken 1 Kommentar 13.01.2022, 17.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit Beginn der Pandemie steht der Föderalismus in einem besonderen Fokus – sei es bei Massnahmen zur Eindämmung von Corona oder bei der Unterstützung der Wirtschaft. Aktuellstes Beispiel auf der wirtschaftlichen Seite ist die sogenannte bedingte Gewinnbeteiligung bei der Härtefallhilfe. Der Bund - zuständig für Firmen mit einem Umsatz von über 5 Millionen Franken – verlangt von den Unternehmen die Härtefallhilfe in jener Höhe zurück, in der sie einen Gewinn schreiben; maximal jedoch in der Höhe des «A-fonds-perdu-Beitrags». Luzern, wie die anderen Kantone für Firmen mit einem Umsatz von weniger als 5 Millionen Franken zuständig, wendet dieselbe Regel an.

Die Gastronomie zählt zu den Branchen, welche die Härtefallunterstützung am meisten in Anspruch nahmen. Luzern (Dominik Wunderli, 9. Februar 2021)

An der Präsentation der Zwischenbilanz vom Mittwoch bekräftigte Finanzdirektor Reto Wyss das Vorgehen. «Es geht um Steuergelder. Es ist richtig und wichtig, mit ihnen keine Firmengewinne zu finanzieren.» Schon im letzten Sommer erklärte der Luzerner Mitte-Regierungsrat, der Kanton Luzern handle subsidiär zum Bund und sorge bei den Unternehmen für gleiche Bedingungen. Nur sind diese Bedingungen ennet der Kantonsgrenze nicht ganz so gleich, wie sich jetzt zeigt.

Nidwalden und Zürich gehen nicht von Gewinnen aus

Der Kanton Nidwalden erklärt auf Anfrage, dass dort die Firmen mit einem Umsatz von unter 5 Millionen Franken keine Gewinne zurückzahlen müssen. Man habe sich bei der Berechnung der Härtefallgelder am individuellen Finanzbedarf des jeweiligen Unternehmens orientiert. Aufgrund dieses Systems gehe man davon aus, dass Unternehmen, die durch Härtefallzahlungen unterstützt worden sind, «per Ende 2021 vereinzelt vielleicht zwar Gewinne ausweisen, dass diese aber nur gering ausfallen».

Ähnlich tönt es aus dem Kanton Zürich, wo «im Grunde» schon bei der Gesuchsprüfung eine spätere Gewinnerzielung verhindert werde, wie es auf Anfrage bei der Zürcher Finanzdirektion heisst. Der Kanton Aargau hat gemäss einem aktuellen Merkblatt eine Kann-Formulierung. So «kann» eine Rückforderung erfolgen, sofern keine ungedeckten Fixkosten vorliegen. Und Rückforderungen «können» erfolgen, wenn im relevanten Zeitraum ein Gewinn erzielt wurde.

Gewinnrückführung wegen pauschalen Fixkostensätzen

Natanael Rother, Finanzspezialist beim Luzerner Finanzdepartement, erklärt gegenüber unserer Zeitung die bedingte Gewinnbeteiligung mit dem Luzerner System der Härtefallauszahlungen. «Der Kanton Luzern hat das Unterstützungsmodell des Bundes flächendeckend für grosse und kleine Betriebe angewandt.» Das Modell habe auf pauschalen Standard-Fixkostensätzen basiert. Teil dieses Modells sei auch die bedingte Gewinnbeteiligung. «Wir haben die Umsetzung der Härtefallmassnahme in Luzern mit Branchenvertretern, Wirtschaftsverbänden und Sozialpartnern abgestimmt und grosse Zustimmung für das einheitliche Vorgehen erhalten.»

Allerdings müssen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 5 Millionen Franken, die ihre letzte Härtefalltranche vor dem 21. April zurückerhalten haben, keinen allfälligen Gewinn zurückzahlen, wie Rother bestätigt. Firmen, die ihre letzte Auszahlungstranche zwischen dem 21. April und 19. Juni erhalten haben, müssen einen allfälligen Gewinn 2021 zurückzahlen, können aber gegebenenfalls den Verlust von 2020 davon abziehen. Und bei Unternehmen, die die letzte Auszahlungstranche ab dem 19. Juni erhalten haben, wird nicht nur ein Verlust, sondern auch ein allfälliger Gewinn von 2020 berücksichtigt.

Rückwirkend Regeln anpassen nicht erlaubt

Das klingt kompliziert und ebenfalls nicht gerade fair, hat laut Natanael Rother aber mit der unterschiedlichen Umsatzgrösse und der stetigen Anpassung an die Rahmenbedingungen des Bundes zu tun. Rückwirkend dieselbe Regel für alle Firmen anzuwenden, verstosse gegen das sogenannte Rückwirkungsverbot. In der Praxis würden bei den allermeisten Luzerner Betrieben Gewinne und Verluste von 2021 und 2020 berücksichtigt, «weil der Kanton Luzern Unterstützung in verschiedenen Tranchen über die Zeit verteilt erbracht hat.»

Verschiedentlich für Kritik sorgte bei einigen Unternehmern auch der Umstand, dass die eigentlich im Kanton Luzern gängigen Sofortabschreibungen nicht gemacht werden dürfen, um den Gewinn vor einer Gewinnrückführung zu minimieren. Natanael Rother bestätigt, dass sich der Kanton Luzern dabei auf Vorgaben des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) stütze. Dieses habe den Kantonen erstmals bei einem Erfahrungsaustausch im Oktober 2021 mitgeteilt, dass Sofortabschreibungen im Rahmen der bedingten Gewinnrückführung in ordentliche Abschreibungen umzurechnen seien. Ende November habe das Seco seine Haltung nochmals schriftlich bestätigt. «Mit seiner Information hat das Seco eine Vorgabe aus der Covid-Härtefallverordnung spezifiziert, um sicherzustellen, dass es nicht zu stossenden Unterschieden zwischen Kantonen kommen kann.»

1 Kommentar Rodulf Widder vor 13 Minuten Meine Meinung ist; Luzern ist das Griechenland der Schweiz. Keine Planung, Laien am Ruder, Sie überleben durch den Finanzausgleich und Nationalbankgeschenke. Kantone die Luzern über den Finanzausgleich zahlen verzichten auf Rückzahlungen. Ein Standort zum schämen mit der Tendenz zum Ruin! Hauptsache Radwege!! Alle Kommentare anzeigen