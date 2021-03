Härtefallhilfe Luzerner Regierung spricht 180 Millionen Franken für behördlich geschlossene Betriebe Der Luzerner Regierungsrat stockt die Härtefallhilfe für zwangsgeschlossene Unternehmen in eigener Kompetenz um 180 Millionen Franken auf. Davon übernimmt der Bund 120 Millionen Franken. Alexander von Däniken 23.03.2021, 13.55 Uhr

Lockerungsschritte sind noch nicht absehbar, Restaurants oder Fitnesscenter bleiben geschlossen. Solche Unternehmen brauchen also weiterhin Härtefallunterstützung. Der Luzerner Regierungsrat hat darum beschlossen, die Hilfe für behördlich geschlossene Betriebe in eigener Kompetenz um 180 Millionen Franken aufzustocken. Davon muss der Kanton rund 60 Millionen selbst bezahlen, den Rest übernimmt der Bund. Dies teilte das Luzerner Finanzdepartement am Dienstag mit.