Härtefallhilfe Warum erhalten Reisebüros nicht dieselbe Hilfe wie Restaurants? Kanton Luzern beantwortet Fragen von Unternehmern Die Härtefallhilfe löst im Kanton Luzern viele Fragen aus. Das Finanzdepartement führt darum Webinare durch, wo Geschäftsführer und Chefinnen Fragen stellen können. Alexander von Däniken 01.04.2021, 05.00 Uhr

Es sei das erste Mal in der 728-jährigen Geschichte, dass das Finanzdepartement des Kantons Luzern ein Webinar durchführe. So begrüsste Kurt Bischof, persönlicher Mitarbeiter von Finanzdirektor Reto Wyss, die Gäste über die Webcam. In den letzten Tagen luden Wyss und sein Team an zwei Nachmittagen interessierte Unternehmer zum virtuellen Austausch über Zoom. Ein dritter Austausch ist für heute angesetzt.

Denn die Härtefallhilfe löst bei vielen Betrieben viele Fragen aus. Moderiert von Kurt Bischof gaben CVP-Regierungsrat Wyss und Departementssekretär Heinz Bösch zuerst einen Einblick in die aktuelle Abwicklung. Danach beantworteten sie zusammen mit Finanzspezialist Natanael Rother die Fragen der Unternehmer.

Die Unterstützung von geschlossenen und hart betroffenen Betrieben sorgt im Kanton Luzern für einige Fragen. Bild: Pius Amrein (1. Februar 2021)

Am ersten Nachmittag klickten sich rund 30 Wirtschaftsvertreter ein; darunter ein Reiseunternehmer, eine international tätige Unternehmensberaterin, eine Vermieterin von Business-Apartments, ein Betreiber eines Freizeitzentrums oder ein Geschäftsleitungsmitglied eines Festzeltvermieters. So vielfältig die vertretenen Branchen waren, so vielfältig waren die Sorgen und Fragen.

Warum erhalten Reisebüros nicht dieselbe Hilfe wie Restaurants

Eine Frage lautete beispielsweise, warum Reisebüros nicht dieselbe Hilfe erhalten wie Restaurants. Bekanntlich erhalten im Kanton Luzern behördlich geschlossene Betriebe unkompliziert Beiträge, die sie nicht zurückzahlen müssen. Dazu reichen einige wenige Angaben. Unternehmen, die offen sind, aber mindestens 40 Prozent Umsatzrückgang geltend machen, müssen ausführlichere Gesuche ausfüllen – und erhalten je nach finanzieller Situation nur einen Teil à fonds perdu ausbezahlt. Reto Wyss erklärte, dass man sich bei dieser Trennung auf die Bundesvorgaben abstütze. Man werde aber mögliche Alternativen prüfen.

Auch Fragen zur Kurzarbeit wurden gestellt. Ob der Bund diese verlängere oder ob man im April Kündigungen aussprechen müsse, lautete eine Frage. Ja, eine Verlängerung stehe bevor, hiess aus dem Finanzdepartement. Werden Covid-Kredite bei der Umsatzberechnung für die Härtefallhilfe mitberücksichtigt? Nein, antwortete Natanael Rother. Sonst bestünde eine Ungleichheit mit Unternehmen, die keinen Kredit beantragt haben. Während rund einer Stunde haben die Vertreter des Finanzdepartements nicht nur Fragen beantwortet, sondern auch Inputs von Seiten der Unternehmer entgegengenommen. So solle zum Beispiel gegenüber den Unternehmen klarer kommuniziert werden, welche Hilfe sie konkret erwarten können.

Eine kritische Rückmeldung gab es zu einem Gesuch, das nach Wochen noch nicht abgeschlossen werden konnte. Hier baten die anwesenden Kantonsvertreter um eine persönliche Kontaktaufnahme per E-Mail. Am Schluss des Webinars bedankten sich die Firmenchefs für den direkten Austausch. Auch Finanzdirektor Wyss zeigte sich zufrieden. Es ist gut möglich, dass er auch weiterhin auf solche Webinare setzt.