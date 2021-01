Härtefallregelung 40 Millionen Franken für geschlossene Luzerner Unternehmen Die Luzerner Regierung wird in eigener Kompetenz 40 Millionen für Härtefallfirmen bereitstellen. Diese Massnahme ist für geschlossene Firmen bestimmt und wurde schon vor den aktuellsten Verschärfungen des Bundesrats beschlossen. Alexander von Däniken 14.01.2021, 09.30 Uhr

Wegen der Pandemie sind auch im Kanton Luzern viele Unternehmen geschlossen. Der Regierungsrat stockt nun die Härtefallhilfe auf.

Bild: Boris Bürgisser (3. Dezember 2020)

Der Luzerner Regierungsrat stockt die kantonale Härtefallhilfe auf: Zu den bereits beschlossenen 25 Millionen Franken kommen nun weitere 40 Millionen dazu. Dieser Betrag ist für behördlich geschlossene Firmen reserviert und wird à fonds perdu ausbezahlt. Dies teilte der Luzerner Regierungsrat am Donnerstagmorgen mit. Das Geld zahlt die Regierung in eigener Kompetenz als gebundene Ausgabe aus. Die dazu erforderliche Anpassung der kantonalen Härtefallverordnung ist für den 20. Januar 2021 geplant.

Den Beschluss fällte die Regierung, bevor der Bund gestern Mittwoch kommuniziert hat, dass er am kommenden Montag einen Grossteil der Läden schliesst. Alle Unternehmen, die auf behördliche Anordnung ab 1. November 2020 mehr als 40 Tage schliessen müssen, gelten neu ohne Nachweis eines Umsatzrückgangs als Härtefall.

Neben der Unterstützung für behördlich geschlossene Betriebe hat der Kanton Luzern bereits im Oktober 2020 und Mitte Dezember 2020 je ein Hilfspaket für die Luzerner Unternehmen zusammengestellt. Das eine ist in Zusammenarbeit mit der Albert-Koechlin-Stiftung (AKS) entstanden, das andere, ein kantonales, in Kooperation mit dem Bund. Für Letzteres hat der Kantonsrat in der Dezembersession einen Sonderkredit über 25 Millionen Franken bewilligt.

Bis jetzt rund 150 Gesuche eingegangen

Nun zieht der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss ein erstes Fazit über die Härtefallhilfe in Zusammenarbeit mit der Albert-Koechlin-Stiftung (AKS) und über die kantonalen Härtefallmassnahmen. Für die Härtefallhilfe in Zusammenarbeit mit der AKS sind bis dato etwas mehr als 90 Gesuche eingegangen. Rund ein Drittel aus der Gastronomiebranche, gefolgt von Unternehmen aus der Reise- und Tourismusbranche. Bis dato wurden etwas mehr als 40 Prozent der 1,1 Millionen Franken ausbezahlt. Es ist davon auszugehen, dass mit den noch pendenten Gesuchen der gesamte Betrag eingesetzt wird.

Für die Härtefallmassnahmen – finanziert durch Bund und Kanton – wurden bis jetzt rund 60 Gesuche eingereicht. Davon stammt knapp die Hälfte aus der Gastronomiebranche. Mehr als die Hälfte der Unternehmen, die ein Gesuch eingereicht haben, beschäftigen weniger als fünf Mitarbeitende. Ein Viertel der Unternehmen zählt zwischen fünf und zehn Mitarbeitende. Die meisten Unternehmen, welche ein Härtefallgesuch stellen, weisen einen Jahresumsatz von weniger als einer Million Franken auf. Die ersten Auszahlungen können frühestens am 4. Februar 2021 – nach Ablauf der Referendumsfrist – ausgelöst werden. An der Märzsession könnte der Kantonsrat eine weitere Tranche beschliessen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Unterstützung für Transport- und Kulturbetriebe

Beim Kantonsrat beantragt die Luzerner Regierung ausserdem, gestützt auf das Personenbeförderungsgesetz des Bundes, einen Kostenrahmen von 900'000 Franken, um besonders hart getroffene touristische Transportunternehmen wie etwa Bergbahnen zu unterstützen. Diese haben für die wirtschaftliche Entwicklung touristischer Regionen eine besondere Bedeutung. Der Bund wird sich gemäss dem erwähnten Gesetz mit einem Beitrag von 400'000 Franken daran beteiligen.

Der Regierungsrat hat zudem beschlossen, die Luzerner Kulturbetriebe in Zusammenarbeit mit dem Bund weiterhin in mit finanziellen Mitteln zu unterstützen, um damit die coronabedingten Ausfälle für die Luzerner Kulturunternehmen und Kulturschaffenden zumindest teilweise abzufedern. Er hat dazu einem Nachtragskredit in der Höhe von 5,4 Millionen Franken zugestimmt und wird diesen in der Sammelbotschaft Coronanachtragskredite beim Kantonsrat beantragen. Der Bund wird gestützt auf das Covid-19-Gesetz einen Betrag in derselben Höhe beisteuern, somit stehen insgesamt 10,8 Millionen Franken für die Kulturbetriebe zur Verfügung.