Härtefallregelung Hilfe für zwangsgeschlossene Luzerner Betriebe – darum macht die Regierung 40 Millionen Franken locker Die Luzerner Regierung stellt behördlich geschlossenen Firmen 40 Millionen Franken unentgeltlich zur Verfügung. Erste Beträge werden noch im Januar ausbezahlt. Das schafft bei der Härtefallregelung Luft.

Behördlich geschlossene Betriebe wie hier das Kino Bourbaki in Luzern werden von der Luzerner Regierung mit 40 Millionen Franken unterstützt.

Manuela Jans-Koch (15. Mai 2020)

Weil Betriebe wie Restaurants und Fitnesscenter schon länger geschlossen sind, hat der Luzerner Regierungsrat Anfang Woche wegen der sich abzeichnenden Bundesratsbeschlüsse entschieden, ihnen unkompliziert zu helfen. Mit 40 Millionen Franken, die nicht zurückzuzahlen sind. Das Geld nimmt die Regierung in eigener Kompetenz als gebundene Ausgabe aus der Staatskasse. Finanzdirektor Reto Wyss begründete am Donnerstag vor den Medien den quasi notrechtlichen Schritt wie folgt:

«Wir sind uns der Verantwortung bewusst. Wir sind aber klar der Meinung, dass wir keine andere Möglichkeit haben.»

Die Bedeutung dieser Massnahme ist seit letztem Mittwoch deutlich: Da teilte der Bundesrat mit, dass ab Montag auch Läden geschlossen werden. Und dass als Kompensation alle Unternehmen, die ab 1. November 2020 mehr als 40 Tage schliessen müssen, neu ohne Nachweis eines Umsatzrückgangs Härtefallgelder bekommen.

Gesuche geschlossener Firmen werden in neuen Topf verschoben

Genau diese Härtefallregelung zwischen Bund und Kantonen ist in Luzern stark begrenzt. Maximal 25 Millionen liegen drin, bei mehr muss darüber abgestimmt werden. Auch deshalb verschafft sich die Regierung mit dem 40-Millionen-Kniff als gebundene Ausgabe etwas Luft.

Seit einem Monat können Unternehmen beim Kanton online ein Härtefallgesuch stellen. Von bisher 57 eingegangenen Gesuchen stammen allein 25 aus der Hotellerie und Gastronomie. Einige davon dürften behördlich geschlossene Restaurants sein. Diese Gesuche verschiebt der Kanton nun in den 40-Millionen-Franken-Topf. «Damit haben wir bei der eigentlichen Härtefallregelung mehr Kapazitäten», sagt CVP-Regierungsrat Wyss. 57 Gesuche für die reguläre Härtefallregelung des Kantons Luzern sind bis jetzt eingegangen. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

25 Gesuche stammen aus der Gastronomie und Hotellerie.

33 Gesuche sind von Unternehmen mit fünf und weniger Angestellten.

23 Gesuche stammen von Firmen, die über 1 Million Franken Umsatz angegeben haben.

Noch sind die Kapazitäten vorhanden. Bis jetzt haben die Firmen Anträge in der Höhe von 6,9 Millionen Franken gestellt. Davon werden noch jene Gesuche von Firmen abgezogen, die behördlich geschlossen werden oder welche die Vergabekriterien nicht erfüllen. Dazu zählt zum Beispiel die Umsatzeinbusse von 40 Prozent gegenüber den Vorjahren.

Ab dem 4. Februar werden Beiträge ausgezahlt

Die ersten Beiträge aus der kantonalen Härtefallregelung werden ab dem 4. Februar ausbezahlt. So lange müssen notleidende Firmen, die nicht schliessen müssen, nicht warten: Mit der Albert-Koechlin-Stiftung hat der Kanton eine Zwischenlösung installiert.

Trotz der nun separaten Hilfe für behördlich geschlossene Betriebe: Die Pandemie und damit die angespannte wirtschaftliche Lage dürften noch länger anhalten. Braucht es nach der ersten 25-Millionen-Franken-Tranche noch eine zweite? «Das werden wir in den nächsten Wochen noch genau analysieren», antwortet Reto Wyss. «Dazu dienen uns vor allem die Härtefallgesuche.» Der Kantonsrat wird voraussichtlich in der März-Session über eine allfällige zweite Tranche befinden können.

Erste Beiträge werden noch im Januar ausbezahlt

Schneller voran geht es mit den 40 Millionen Franken für zwangsgeschlossene Betriebe: Laut Wyss wird der Regierungsrat nächsten Mittwoch die entsprechende Verordnung anpassen. Erste Beiträge könnten noch im Januar ausbezahlt werden. Bis dahin will der Kanton Luzern auch die Online-Plattform für das Einreichen der Härtefallgesuche um diese Funktion erweitern.

Ob das für die Firmen sichtbar wird oder die Triage im Hintergrund geschieht, ist noch offen. Unklar ist auch noch, mit wie viel Geld sich der Bund beteiligt. Grundsätzlich gilt bei der Härtefallregelung: Je mehr Geld ein Kanton ausgibt, desto stärker greift ihm der Bund unter die Arme.

Stand heute beträgt das Hilfspaket 2,5 Milliarden Franken

Würde der Kanton Luzern nur die 25 Millionen Franken ausgeben, beteiligte sich der Bund mit 8,58 Millionen Franken. Da jetzt die 40 Millionen Franken dazu kommen, ist auch eine höhere Beteiligung durch den Bund zu erwarten.

Wie hoch diese sein wird, hängt unter anderem davon ab, wie viel Geld tatsächlich benötigt wird. Stand heute beträgt das Hilfspaket von Bund und Kantonen 2,5 Milliarden Franken. Davon beträgt der Anteil des Kantons Luzern inklusive Bundesgeld 82,9 Millionen Franken.

SP fordert weiterhin Erleichterung für Härtefallfirmen

Die Pläne der Luzerner Regierung stossen mehrheitlich auf Zustimmung, wie erste Reaktionen zeigen. Die CVP des Kantons Luzern lobt die «schnelle Reaktion» nach den Massnahmen des Bundesrats. Die Regierung sei gewillt, den betroffenen Branchen unkompliziert zu helfen. «Die CVP Kanton Luzern hat dies bereits vor einiger Zeit gefordert und unterstützt das Vorgehen der Regierung.» Auch weiterhin sei ein Miteinander der verschiedenen Stellen gefordert.

Die SP ist «erfreut, dass behördlich geschlossene Luzerner Unternehmen nun schnell Unterstützung bekommen sollen». Für Betriebe, die behördlich nicht geschlossen werden, aber trotzdem hohe finanzielle Ausfälle zu beklagen haben, «bleiben die Hürden zur Erlangung von Härtefallgeldern nach wie vor hoch». Die SP fordert, dass der Kantonsrat im Januar die Hürden senkt und auch für die nicht geschlossenen Betriebe mehr A-fonds-perdu-Gelder gesprochen werden.

Ähnlich äussert sich der Luzerner Gewerkschaftsbund. Er begrüsst, dass die Regierung geschlossene Betriebe unterstützt. Doch deren Zulieferer würden noch immer unter der zu starren Härtefallregelung leiden.

Zwischenlösung: Bereits halbe Million Franken ausbezahlt

25 Millionen Franken stehen im Kanton Luzern in einer ersten Tranche der Härtefallregelung zur Verfügung. Weil die ersten Beträge erst ab dem 4. Februar ausbezahlt werden können, hat der Kanton mit der Albert Koechlin Stiftung eine Zwischenlösung geschaffen. Mit dieser stehen Härtefallfirmen seit Oktober 1,1 Millionen Franken zur Verfügung. Davon sind rund 0,5 Millionen Franken bereits ausbezahlt worden.

Finanzdirektor Reto Wyss geht davon aus, dass mit den noch pendenten Anträgen die gesamte Summe ausgeschöpft wird, ehe die eigentliche Härtefallregelung greift. 91 Anträge gingen bisher ein – nicht alle Betriebe erfüllen dabei laut Wyss das Kriterium von fünf Vollzeitstellen, das nur bei dieser Zwischenlösung gilt. Die meisten Gesuche stammen aus der Gastronomie.

Hilfe für Kulturbetriebe

Der Regierungsrat hat beschlossen, die Luzerner Kulturbetriebe weiterhin mit finanziellen Mitteln zu unterstützen und damit die coronabedingten Ausfälle für die Kulturschaffenden abzufedern. Dafür stehen weitere 10,8 Millionen Franken zur Verfügung. Die Gesuche können online eingereicht werden.

Der Bund sieht für den Kanton Luzern für den Zeitraum von Oktober 2020 bis Dezember 2021 Mittel in der Höhe von rund 5,4 Millionen Franken vor. Der Kanton Luzern muss gemäss Covid-19-Gesetz Gelder in der gleichen Höhe zur Verfügung stellen. Das hat der Regierungsrat mit einem Nachtragskredit gemacht. Dieser wird – zusammen mit weiteren Begehren im Zusammenhang mit der Bewältigung der Coronamassnahmen – in einer Sammelbotschaft dem Kantonsrat vorgelegt.

Weniger Konkurse als 2019

Der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss hat zwar am Donnerstag betont, wie wichtig die verschiedenen Finanzhilfen für die Unternehmen sind. Gleichzeitig wies er aber darauf hin, dass die Volkswirtschaft unter dem Strich bis jetzt gut durch die Krise gekommen ist. Gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft habe die Wirtschaftsaktivität in der Schweiz vor allem im April gelitten, sich dann aber gut erholt.

Das bestätige auch ein Blick auf die Konkurse. 221 Konkurse sind letztes Jahr im Kanton Luzern verzeichnet worden. 259 Konkurse sind es gemäss der Datenaufbereitungsfirma Bisnode 2019 gewesen. Dass Abstandsregeln in der Landwirtschaft einfacher einzuhalten sind als im Gastgewerbe, hat laut Reto Wyss die Uni Basel mit dem sogenannten Lockdown-Index untersucht.

400 Millionen für Löhne

Neben den Härtefallregelungen gibt es auch grundlegendere Instrumente, um die Wirtschaft zu unterstützen. Eines hat sich bereits im Zuge der Finanzkrise 2008 und 2009 bewährt – und wird auch jetzt rege genutzt: die Kurzarbeitsentschädigung. Allein im Kanton Luzern sind letztes Jahr rund 400 Millionen Franken ausbezahlt worden, wie Finanzdirektor Reto Wyss aufgrund von Daten von WAS Wira erklärte. Allein rund 120 Millionen Franken sind im April ausbezahlt worden.

Der Dienstleistungssektor nahm diese Unterstützung dabei wesentlich häufiger in Anspruch als die Industrie. Die Entschädigung wird aus der Arbeitslosenversicherung bezahlt, wobei in der Regel 80 Prozent der Löhne gedeckt sind. Die entsprechende Verordnung wird laufend angepasst.