Interview Härtefallregelung im Kanton Luzern: Erste Beiträge für besonders betroffene Unternehmen sind erst im Februar zu erwarten Von der Coronakrise besonders betroffene Unternehmen sollen im Kanton Luzern von insgesamt 25 Millionen Franken profitieren. Laut Finanzdirektor Reto Wyss muss die Massnahme vorher noch vom Kantonsparlament bewilligt werden. Alexander von Däniken 11.11.2020, 16.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bund dürfte mit der Härtefallregelung am 1. Dezember bereit sein. Das heisst nicht, dass ab dann auch die ersten Gelder fliessen. Denn die Härtefallregelung ist eine Verbundaufgabe mit den Kantonen. Finanzdirektor Reto Wyss (CVP) erklärt, wann die Luzerner Unternehmen von der Härtefallregelung profitieren können.

Der Luzerner Regierungspräsident und Finanzvorsteher Reto Wyss (CVP).

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 1. Juli 2020)

25 Millionen Franken will der Kanton für Luzerner «Härtefall»-Firmen bereitstellen, davon stammen 8,58 Millionen vom Bund. In der Medienmitteilung schreiben Sie, dass das Bundesgeld kaum ausreicht. Also auch das Kantonsgeld nicht?

Reto Wyss: Das kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Es ist richtig, dass der Bund den ersten Schritt gemacht hat. Aber es ist auch ganz wichtig, dass der Prozess genau beobachtet wird, wenn die ersten Beiträge fliessen. Sollte sich zeigen, dass der Bedarf grösser ist, liegt es wiederum zuerst am Bund, die Beiträge zu erhöhen. Der Kanton wird danach seine Beiträge ebenfalls überprüfen.

Ab wann fliessen im Kanton Luzern die ersten Beiträge dieser Härtefallregelung?

Was wir nun kommuniziert haben, ist die Stellungnahme an den Bund. Jetzt geht es darum, die Details festzulegen. Dann erfolgt die Beratung im Kantonsrat; und zwar bereits an der Session vom 30. November und 1. Dezember. Darauf folgt die Referendumsfrist, während der wir zwar gewisse Arbeiten vornehmen, aber noch keine Beiträge auszahlen können. Wir gehen davon aus, dass die ersten Beiträge Anfang Februar ausbezahlt werden können.

Das dürfte vielen Unternehmen, die ums Überleben kämpfen, etwa Reisebüros, zu lange dauern.

Das ist uns bewusst; aber den politischen Prozess können wir nicht beschleunigen. Wir haben darum schon früh eine kantonale Hilfe für Härtefälle aufgegleist.

Diese Hilfe ist aber bescheiden: Die Albert-Koechlin-Stiftung steuert 600000 Franken bei, der Kanton Luzern via Lotteriefonds 500000 Franken (Ausgabe vom 7. Oktober).

Der Betrag ist eher klein, aber es handelt sich immerhin um 1,1 Millionen Franken. Zudem profitiert hiervon eine kleine Sparte der Unternehmen.

Steht schon fest, welche Kriterien der Kanton bei der neuen Härtefallregelung anwenden wird?

Daran arbeiten wir aktuell. Der Bund hat einen Rahmen mit minimalen Vorgaben festgelegt. Den Kantonen steht es frei, darüber hinaus Massnahmen zu treffen.

Die Auviso AG als Beispiel leidet besonders in einem von drei Geschäftsbereichen; der Vermietung von Veranstaltungstechnik. Wird der Kanton auch einzelne Geschäftsbereiche berücksichtigen?

Das können wir derzeit nicht sagen.

Ein Luzerner Reisebüro befürchtet, im Vergleich zu einem Zuger Reisebüro weniger Geld vom Kanton zu erhalten. Wird es auf solche unfairen Lösungen hinauslaufen?

Nein. Für solche Aussagen ist es definitiv zu früh. Wir sind mit anderen Kantonen im Gespräch und koordinieren uns insbesondere mit den anderen Kantonen in der Zentralschweiz. Es sind aktuell noch keine genauen Kriterien festgelegt.

Aber auch die Kriterien können sich unterscheiden.

Das ist richtig. Aber wie gesagt; wir sind mit den anderen Kantonen in einem regen Austausch.

Sie haben angedeutet, dass Bund und Kantone gegebenenfalls ihre Beiträge erhöhen. Wo liegt beim Kanton Luzern die finanzielle Schmerzgrenze?

Eine Schmerzgrenze kann ich nicht definieren. Es ist eine Situation, wie wir sie noch nie gehabt haben und zu der uns Erfahrungen fehlen. Zudem weise ich darauf hin, dass das Geld, welches wir zur Verfügung stellen, grösstenteils Steuergelder sind. Und mit diesen müssen wir sorgsam umgehen. Zudem lässt sich nicht sagen, wie sich die Pandemie entwickelt. Dass es mit einer Impfung vorwärtsgeht, ist erfreulich, aber noch lange kein Grund, aufzuatmen. Wir müssen uns weiterhin strikt an die Regeln halten, wenn wir die Ausbreitung des Virus verlangsamen wollen. Das ist insbesondere auch wichtig, damit die Gesundheitsversorgung sichergestellt und die Wirtschaft am Leben aufrechterhalten werden können.

Reto Wyss (55) ist seit dem 1. Juli 2011 Regierungsrat des Kantons Luzern. Seit dem 1. Juli 2019 steht der CVP-Politiker aus Rothenburg dem Finanzdepartement vor.