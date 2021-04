Hafenstadt Luzern? Schiffrestaurant MS Mythen wird zum Politikum – braucht auch das Dampfschiff Wilhelm Tell Hilfe? Ein Restaurant auf dem stillgelegten Motorschiff Mythen? Das sei gar keine schlechte Idee, findet die Stadtluzerner FDP. Sie unterstützt die Initianten mit einem dringlichen Vorstoss. Doch auch der Standort des bestehenden Schiffrestaurants in Luzern ist in Gefahr. Christian Glaus und Hugo Bischof 27.04.2021, 16.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die MS Mythen einst in voller Fahrt auf dem Vierwaldstättersee. Bild: PD/Isabelle Wiget

Die Idee eines zweiten Schiffrestaurants in der Stadt Luzern schien so gut wie versenkt. Weil Luzern «keine Hafenstadt» sei, wollen die Behörden die Pläne nicht einmal detaillierter prüfen. «Ein Hammerschlag kurz vor Weihnachten» sei das gewesen, sagt Bruno Gisi. Der Luzerner Fotograf und Schiffnostalgiker wollte zusammen mit Gastronom Florian Eltschinger von der Remimag AG und René Untersee, ehemaligem Geschäftsführer der St.Niklausen Schiffgesellschaft (SNG), das Motorschiff Mythen vor der Verschrottung retten. Es sollte als schwimmendes Restaurant vor dem Tivoli in Luzern verankert werden. Die Behörden aber zeigten dafür kein Gehör.

Nicht geeignet für ein Schiffrestaurant? Der Hafen des Yachtclubs Tivoli Luzern am Carl-Spitteler-Quai. Hier sollte das Motorschiff Mythen als Schiffrestaurant fest verankert werden. Dominik Wunderli (Luzern, 20. April 2021)

Doch nun kommt wieder Bewegung in die Sache. Nachdem unsere Zeitung über die Haltung der Behörden und die drohende Verschrottung des 90-jährigen Motorschiffs Mythen mit historischem Wert berichtet hatte, hat FDP-Präsident Fabian Reinhard im Stadtparlament ein dringliches Postulat eingereicht. Er bittet den Stadtrat, zu prüfen, wie «die Idee einer alternativen Nutzung des MS Mythen am vorgeschlagenen oder an einem alternativen Standort möglich gemacht werden kann». Der Vorstoss wird voraussichtlich am 20. Mai behandelt.

Initiant schöpft neue Hoffnung

Projektinitiant Bruno Gisi freut sich über den Support. «Die Zuversicht steigt, dass die Idee doch noch realisiert werden kann. Trotzdem muss man realistisch bleiben: Sollte der Vorstoss überwiesen werden, folgt ein langer politischer Prozess.» Hoffnung schöpft er nicht nur aus dem FDP-Vorstoss, sondern auch aus den vielen positiven Rückmeldungen, die er erhalten habe.

Postulant Fabian Reinhard findet die Idee eines Schiffrestaurants mit 200 Plätzen auf dem MS Mythen prüfenswert. Weshalb man im Stadthaus von Anfang an dagegen ist, könne er nicht nachvollziehen.

«Es werden einfach Gründe gesucht, um eine gute Idee zu versenken.»

Und das sei kein Einzelfall, sondern habe in Luzern System. Reinhard erinnert etwa an die vorgeschlagene Verschiebung des Gewerbegebäudes beim Hauptsitz der CSS-Versicherung, um es vor dem Abbruch zu retten. Die Stadt wolle sich partout nicht damit auseinandersetzen. «Das ist ein Zeichen fehlender Wertschätzung. Dabei kommt man erst mit der nötigen Offenheit zu guten Lösungen.» Eine solche Offenheit würde er auch gegenüber dem MS Mythen erwarten.

Als Grund für die Ablehnung des Projekts heisst es aus dem Stadthaus unter anderem: «Luzern ist keine Hafenstadt.» Reinhard ist irritiert und schreibt im Vorstoss: «Natürlich ist Luzern seit Jahrhunderten eine Hafenstadt.» Er staune darüber, dass solche Aussagen aus dem Stadthaus kommen. Mit einem Augenzwinkern fragt Reinhard:

«Wohnen und leben die in einer anderen Stadt als ich?»

Bei der Stadt Luzern will man sich aufgrund des hängigen Vorstosses nicht mehr zu den Plänen für das MS Mythen äussern. Klar ist aber, dass es sich bisher um eine fachliche Einschätzung handelte. Ob der Stadtrat diese unterstützt, wird sich bald zeigen.

«Wilhelm Tell» steht dem Durchgangsbahnhof im Weg

Während sich die städtische Politik mit der Idee eines zweiten Schiffrestaurants auseinandersetzt, stellt sich die Frage, wie es mit dem bestehenden weitergeht. Das Dampfschiff Wilhelm Tell steht nämlich genau in jenem Bereich, wo künftig der Tunnel für den Durchgangsbahnhof Luzern gebaut werden soll. Obwohl der Baustart frühestens 2030 erfolgt, scheint klar, dass das Schiffrestaurant nicht am heutigen Standort bleiben kann. Gespräche mit der Stadt hätten stattgefunden, bestätigt Edi Räber, der Inhaber des Schiffrestaurants Wilhelm Tell.

Das Schiffrestaurant Tell am Schweizerhofquai. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. April 2021)

Räber sagt, es sei noch vieles vage. Er gehe aber davon aus, dass sein Restaurant dem Bau des Tiefbahnhofs weichen müsste, zumindest während der Bauarbeiten. Die SBB bestätigen, dass dieser Bereich voraussichtlich von den Arbeiten betroffen sein wird. Räber sagt: «Für uns ist entscheidend, dass uns ein alternativer Standort in der Stadt zugewiesen würde.» Möglich sei eine Verlegung Richtung Schwanenplatz, in den Bereich der Schifflandungsbrücke beim Kurplatz-Pavillon oder zum Verkehrshaus. Allerdings müsste die Ableitung des Abwassers neu gelöst werden.

Baulich und technisch in sehr gutem Zustand

Gemäss Räber ist die «Wilhelm Tell» technisch und baulich in einem sehr guten Zustand: «Ihre Substanz ist erhalten.» Das Schiff wird zirka alle zehn Jahre für eine Generalüberholung in die SGV-Werft auf der gegenüberliegenden Seeseite geschleppt, das nächste Mal voraussichtlich 2023. Der Vater von Edi Räber hat die «Wilhelm Tell» 1971 der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees abgekauft und sie dann beim heutigen Standort als Schiffrestaurant fest verankert. Laut Räber profitieren sowohl die Stadt als auch der Kanton als Inhaber des Gewässers, die SGV und die Korporation Luzern finanziell vom Schiffrestaurant Wilhelm, unter anderem dank Mieteinnahmen.

Das Schiffrestaurant Wilhelm Tell wird vom Motorschiff Gotthard in die Werft geschleppt. Bild: Pius Amrein (26. Januar 2009)



Allerdings ist auch die «Wilhelm Tell» den städtischen Behörden ein Dorn im Auge. Das Schiffrestaurant sei «aus städtebaulicher Sicht nicht grade ideal», so Stadtarchitekt Jürg Rehsteiner. Nützt man also die Gelegenheit, um diesen angeblichen Makel zu beheben? Hat Luzern künftig statt zwei Schiffrestaurants gar keines mehr? Sowohl die Stadt als auch die SBB als Bauherrin machen zur Zukunft der «Wilhelm Tell» noch keine Angaben. Die SBB würden bis Ende nächsten Jahres mehrere Studien und Vorprojekte erstellen, heisst es bei der Medienstelle. «Falls das Schiff umplatziert werden müsste, würden die SBB zusammen mit dem Besitzer eine Lösung suchen.»