Wolhusen: Dachdecker nach Unwetter im Dauereinsatz

Hagelschaden In Wolhusen stehen die Dachdecker noch immer im Dauereinsatz In der Gemeinde Wolhusen sind durch den äusserst starken Hagel zahlreiche Dächer stark beschädigt worden. Mit über 200 Gebäuden besonders betroffen sind die Gebiete Steinhuserberg, Berghalde, Bergboden, Zihlenfeld und das ganze Spitalgebiet. 01.07.2021, 13.08 Uhr

Die Einsatzleitung (von links): Peter Aregger, Leutnant Feuerwehr Wolhusen, Marco Lötscher, Einsatzleiter kantonale Gebäudeversicherung, Willi Bucher, Gemeindeammann und Michael Grau, Kommandant Zivilschutzorganisation (ZSO) Entlebuch.

Nach dem Unwetter am Montagabend stand die ganze Feuerwehr Wolhusen, Montagnacht zusätzlich mit über 30 Einsatzkräften der Feuerwehr Malters-Schachen, im Dauereinsatz. Am Dienstagabend wurde dann die Unterstützung in der Führung dieses Ereignisses beim Feuerwehrinspektorat der Gebäudeversicherung Luzern beantragt, heisst es in einer Medienmitteilung der Gemeinde Wolhusen. Am frühen Mittwochmorgen übernahmen die Katastropheneinsatzleiter der Gebäudeversicherung die Gesamteinsatzleitung und unterstützen die Einsatzkräfte (Feuerwehr Wolhusen, Feuerwehr Malters-Schachen, Feuerwehr Emmen, ZSO Entlebuch und ZSO Emme) in der Gemeinde Wolhusen.