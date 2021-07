Kanton Luzern Hagel-Unwetter hat überdurchschnittlich viele Solaranlagen beschädigt Das Hagelereignis von Ende Juni hat im Kanton Luzern nicht nur Dächer, sondern auch Fotovoltaikanlagen stark getroffen. Die Engpässe in der Branche verschärfen sich, Neukunden müssen sich gedulden. Reto Bieri 15.07.2021, 05.00 Uhr

Bis zu faustgrosse Hagelkörner prasselten Ende Juni nieder und sorgten für eine Schneise der Zerstörung. Besonders Wolhusen, Ruswil und die Gemeinden am Sempachersee wurden stark getroffen. Der Hagel zerstörte die Dächer teilweise so stark, dass Wohnhäuser unbewohnbar wurden. Insgesamt gingen rund 12'000 Schadensmeldungen bei der Gebäudeversicherung Luzern ein. Sie rechnet mit einer Schadenssumme von bis zu 200 Millionen Franken.

Diese Solaranlage in Ruswil wurde durch den Hagel beschädigt. Bild: CKW

Durch den Hagel wurden nicht nur Dächer, sondern auch viele Solaranlagen in Mitleidenschaft gezogen. Dies bestätigt beispielsweise die Alectron AG. Die in Ruswil ansässige Firma mit 20 Mitarbeitenden hat seit der Gründung vor 13 Jahren rund 2000 Solaranlagen für ihre Kundschaft gebaut, davon viele auf landwirtschaftlichen Scheunendächern. Das Hagelereignis von Ende Juni habe rund 100 Anlagen beschädigt. «Das sind aussergewöhnlich viele», sagt Pascal Meyer, zuständig für Projektentwicklung und Verkauf.

Ebenfalls rund 100 Schadensmeldungen von Kundinnen und Kunden sind bei der CKW eingegangen. Das sind rund zehn Prozent der durch die Firma installierten Solaranlagen, sagt Adrian Scherer, Leiter Energietechnik bei CKW Gebäudetechnik. Insgesamt gibt es im Kanton Luzern schätzungsweise 6000 Fotovoltaikanlagen. Basierend auf einer groben Schätzung, beziffert die CKW die vom Hagel im Kanton Luzern angerichteten Schäden an Solaranlagen auf zehn bis 15 Millionen Franken.

Schäden sind durch Gebäudeversicherung gedeckt Bei Schäden raten Fachleute dringend, die Solaranlage abzuschalten und sich bei der Solarfirma sowie bei der Gebäudeversicherung zu melden. Wichtig ist, dass die Anlagenbesitzer nicht selber aufs Dach steigen, sondern diese Arbeit dem Fachpersonal überlassen. Die Hagelschäden an den Solaranlagen sind von der Gebäudeversicherung Luzern gedeckt, sagt Mediensprecher Markus Clerc auf Anfrage. «Sofern wir wissen, dass es diese Anlage gibt.» Bei Neubauten sei dies kein Problem, da die Solaranlagen von Anfang Bestandteil des Gebäudes sind. «Werden erst nachträglich Solaranlagen erstellt, muss uns diese wertvermehrende Investition gemeldet werden.»

Solaranlagen werden in der Regel robust gebaut und halten Hagelkörnern mit einem Durchmesser von bis zu drei Zentimetern stand. Jene von Ende Juni waren aber bis zu acht Zentimeter dick und zerstörten Dachziegel, Dachfenster und auch Windschutzscheiben. «Bei so grossen Hagelkörnern werden auch die Gläser der Fotovoltaikmodule beschädigt», so Adrian Scherer. Erwähnenswert sei, dass die Dachziegel unter den Solaranlagen grösstenteils ganz blieben. Scherer sagt:

«Die Module waren zwar defekt, aber die Dächer sind noch einigermassen dicht.»

Der Hagel habe teilweise zu nicht sichtbaren Schäden geführt wie Haarrissen und Zellbrüchen, sagt Scherer weiter. «Wir arbeiten aktuell mit Hochdruck an Lösungen, damit die beschädigten Anlagen möglichst schnell wieder funktionieren und Strom produzieren», so Scherer weiter. Die CKW geht davon aus, den grössten Teil der Schäden in diesem Jahr beheben zu können.

Volle Auftragsbücher

Da die Nachfrage nach Fotovoltaikanlagen in den letzten Jahren stark gestiegen ist, seien die Auftragsbücher der CKW bereits vor dem Hagelereignis voll gewesen. Neukunden müssen sich nun gedulden; es könne zu Wartefristen von bis zu vier Monaten kommen.

Auf Solaranlagen gebe es einen regelrechten Ansturm, sagt auch Pascal Meyer von Alectron.

«Im vergangenen Jahr hat die Solarbranche in der Schweiz rund 50 Prozent mehr Leistung montiert als noch 2019.»

Nun drohen Lieferengpässe, weil die ganze Baubranche mit steigenden Rohstoffpreisen konfrontiert ist, zum Beispiel bei Aluminium oder Glas. Das Gleiche gelte für die Transportkosten. Die Preise für einen Container aus China – wo die meisten Solarmodule produziert werden – nach Europa sind laut Meyer seit Ende 2020 von 2000 auf 12'000 Dollar gestiegen. Immerhin haben Alectron wie auch die CKW vorgesorgt – beide Firmen haben genügend Solarmodule auf Lager.

Der Solarbranche fehlen die Fachkräfte

Eine weitere Herausforderung in der Solarbranche ist der Fachkräftemangel. Der Bereich Energietechnik von CKW Gebäudetechnik hat laut Adrian Scherer in den letzten fünf Jahren mehr als 50 zusätzliche Stellen im Bereich der erneuerbaren Energien geschaffen. «Davon entfällt ein Grossteil auf den Solarbereich. Dabei ist die Rekrutierung von Fachkräften die Schlüsselkomponente», so Scherer. Da erfahrene Solartechniker schwer zu finden seien, bilde man seit Jahren junge Elektroinstallateure zu Technik-Spezialisten weiter.