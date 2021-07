Legislatur-Halbzeit: Luzerner Kantonsräte verteilen mässige Noten

Statistik

Bei den Grünen und der GLP haben sämtliche Fraktionsmitglieder in den letzten beiden Jahren mindestens einen Vorstoss eingereicht. Anders bei CVP, SVP, FDP und SP: 16 Volksvertreter verzichteten auf Vorstösse. Es sind dies von der CVP Claudia Bernasconi (Greppen), Markus Gehrig (Luzern), Tobias Käch (Emmen), Thomas Oehen (Aesch), Stephan Schärli (Menzberg) und Peter Zurkirchen (Schwarzenberg). Bei der SVP blieben Mario Bucher (Emmen), Reto Frank (Meggen), Franz Gisler (Greppen), Thomas Schärli (Meggen) und Lisa Zanolla (Luzern) ohne Vorstoss. Bei der FDP übten Andreas Bärtschi (Altishofen), Sibylle Boos (Malters), Luzia Syfrig (Hitzkirch) und Maurus Zeier (Luzern) maximale Zurückhaltung, bei der SP die im Juni abgetretene Kantonsratspräsidentin Ylfete Fanaj (Luzern). Käch, Bucher, Schärli, Syfrig und Zeier sind erst im Laufe der Legislatur zum Parlament gestossen.

Eine der vorstosslosen Politikerinnen ist Sibylle Boos. Für sie misst sich die Qualität eines Ratsmitglieds nicht an der Anzahl Vorstösse, sondern an der Arbeit in Fraktion und Kommissionen. Viele Fragen können laut der 2019 gewählten Kantonsrätin im Gespräch mit Verwaltungsstellen geklärt werden. Claudia Bernasconi aus Greppen haut in die gleiche Kerbe. «Nach neun Jahren Erfahrung im Parlament weiss ich, dass oft ein Anruf reicht, um eine befriedigende Antwort zu erhalten.» Wie Boos ist das CVP-Mitglied der Ansicht, viele Vorstösse würden bloss der Erzielung medialer Aufmerksamkeit dienen. Das glaubt auch Bernasconis Parteikollege Peter Zurkirchen: «Es werden derzeit zu viele Vorstösse eingereicht, und es hat sicher auch überflüssige dabei», so der seit 2007 im Parlament sitzende Gemeinderat von Schwarzenberg. (nus)