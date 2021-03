Handänderungen Munition, Asylsuchende, Benzin: Dafür kauft der Kanton Luzern Bundesimmobilien Regelmässig verkauft der Bund nicht mehr benötigte Immobilien. Dankbarer Abnehmer ist der Kanton Luzern. Dieser hat innerhalb von sechs Jahren drei Objekte gekauft. Alexander von Däniken 05.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die neuste Errungenschaft des Kantons Luzern liegt auf Neuenkircher Gemeindegebiet, am Rande des Chüserainwalds. Verkäuferin ist die Armasuisse, die dem Bundesamt für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) angegliedert ist. Die Handänderung geht aus dem Luzerner Kantonsblatt hervor. Und sie wirft Fragen auf: Welchen Zweck hat das Gebäude? Warum hat es der Kanton gekauft? Und wie oft hat es eine solche Handänderung in den letzten zehn Jahren gegeben?

Peter Lötscher, Portfolio-Manager bei der Dienststelle Immobilien des Kantons Luzern, klärt auf: «Beim Objekt in Neuenkirch handelt es sich um ein Munitionsdepot, das 1978 von der Armasuisse erstellt wurde.» Das zweigeschossige Gebäude wurde in massiver Bauweise erstellt und verfügt über fünf Kammern. Die vier Kammern im zweiten Stock dienen seit dem Erstellungsjahr der getrennten Lagerung von Sprengstoffen und Zündmitteln. Und: Seit dem 1. Januar 2005 hat hier auch die Luzerner Polizei Waffen und Munition eingelagert.

Gehört jetzt nicht mehr dem Bund, sondern dem Kanton Luzern: Das Munitionsdepot beim Chüeserainwald in Neuenkirch.

Bild: Pius Amrein (12. Februar 2021)

Gebäude hat knapp 48'000 Franken gekostet

Am Zweck wird sich nichts ändern, stellt Lötscher klar. Einziger Unterschied ist, dass das Gebäude jetzt dem Kanton gehört und nicht mehr gemietet wird. Der Kaufpreis lag bei knapp 48'000 Franken. Trotz der gleichbleibenden Nutzung war eine Baubewilligung nötig. Denn Liegenschaften im Eigentum der Armee sind mit der Nutzungsart «Armeenutzung» klassifiziert. Und weil der Kanton neu Eigentümer ist, brauchte es eine Überführung zur Nutzung «Betrieb eines Sprengmitteldepots».

Es handelt sich nicht um den ersten Kauf einer Bundesimmobilie: 2016 hat der Kanton für 1,56 Millionen Franken Grundstücke für die Autobahnraststätte St.Katharina in Inwil gekauft. Und 2014 erwarb der Kanton das Truppenlager Bödili in Flühli als Asylunterkunft für 100'000 Franken. Objekte weiterverkauft hat der Kanton nicht. Peter Lötscher fügt an:

«Wir kaufen vom Bund nur Immobilien, sofern sie für den Kanton einen konkreten Nutzen haben und zu ökonomisch vertretbaren Konditionen erworben werden können.»

Armee braucht immer weniger Liegenschaften

Dass die Liegenschaften überhaupt verkauft werden, hat mit verschiedenen Armeereformen zu tun, erklärt VBS-Sprecher Kaj-Gunnar Sievert, und fügt an: «Nicht mehr militärisch benötigte Immobilien werden gemäss Sachplan Militär und Immobilienstrategie VBS in den sogenannten Dispositionsbestand überführt. Ziel ist es, diese einer zivilen Nachnutzung zuzuführen.» Wo das nicht möglich ist, etwa bei Objekten der ehemaligen Kampfinfrastruktur, werden diese ausgeräumt und stillgelegt. «Wo angezeigt oder vertraglich vereinbart, werden Objekte auch zurückgebaut und das Land renaturiert.»

Schweizweit sind laut Sievert seit 2010 rund 1000 Objekte veräussert worden; dazu zählen Hochbauten, Logistikanlagen, Kampf- und Führungsbauten oder Parzellen. Davon entfallen rund 40 Objekte auf die Zentralschweiz. Eine genaue Auflistung dieser Objekte gibt Armasuisse nicht heraus, weil die Möglichkeit bestünde, «aus Objektlisten auf Anlagen rückzuschliessen, die weiterhin der Geheimhaltung unterliegen».

VBS-Sprecher Sievert nennt immerhin Beispiele an Objekten, die nicht an den Kanton verkauft worden sind: das ehemalige Militärspital Nottwil im Baurecht an die Schweizer Paraplegiker-Stiftung, das Zeughaus Rain im Baurecht an das Verkehrshaus Luzern oder das Zeughaus Malters an die Gemeinde Malters. Auch würden Objekte für die Aufwertung von ökologischen Vernetzungsflächen verkauft, wie beispielsweise eine Parzelle am Mauensee an den Ornithologischen Verein Region Sursee.

Bund geht aktiv auf Kantone und Gemeinden zu

Immobilien, die sich in einer Bauzone befinden, werden laut Sievert grundsätzlich öffentlich zum Verkauf oder der Abgabe im Baurecht ausgeschrieben und an den Meistbietenden verkauft. Dabei haben Regierungs- und Gemeinderäte einen kleinen Vorsprung: «Mit Kantonen und Gemeinden wird aktiv das Gespräch über die potenzielle Verwendung von Immobilien des Dispositionsbestands und insbesondere über allfällige Umzonungs- und Verkaufsanstrengungen gesucht. Die Kantone haben darüber hinaus die Möglichkeit, an den jährlich stattfindenden Kantonsgesprächen ihr Interesse an Objekten anzumelden.»

Kantone und Gemeinden haben laut Sievert nach der ersten Ausschreibungsrunde die Möglichkeit, die zum Verkauf stehende Immobilie zum höchsten gebotenen Preis zu erwerben. Auch dürfen sie Liegenschaften, die sich in einer Zone für öffentliche Nutzungen befinden, direkt kaufen. Kaufmöglichkeiten wird es auch in Zukunft geben, wie der VBS-Sprecher verrät. In der Zentralschweiz werden in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich rund 20 weitere Grundstücke veräussert oder im Baurecht abgegeben.