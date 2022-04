Der HC Kriens-Luzern trennt sich von Trainer Goran Perkovac

Handball Der HC Kriens-Luzern und Trainer Goran Perkovac gehen ab sofort getrennte Wege Die unbefriedigende sportliche Situation sowie interne Ereignisse haben zur sofortigen Trennung des HC Kriens-Luzern und Trainer Goran Percovac geführt. Bis Ende der Play-off-Serie ist Co-Trainer Thomas Zimmermann für das Team verantwortlich. 26.04.2022, 14.06 Uhr

Geht sofort: Goran Perkovac und der HCKL trennen sich. Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. April 2022)

Dass sich der HC Kriens-Luzern von Cheftrainer Goran Perkovac Ende Saison trennen wird, ist bereits am 22. März kommuniziert worden. Nun wird die Trennung per sofort vollzogen, wie der HCKL am Dienstagmittag mitteilte.

Nach der zweiten Niederlage gegen Wacker Thun in der Play-off-Viertelfinalserie droht bereits das Saisonende. «Der HCKL würde mit einer weiteren Niederlage in Thun und nach dem frühen Out im Schweizer Cup auch das zweite Saisonziel, das Erreichen des Play-off-Finals, deutlich verpassen», heisst es in der Mitteilung.

Nach einer Analyse der nach wie vor unbefriedigenden sportlichen Situation sowie der Aufarbeitung interner Ereignisse der letzten Tage sei der HC Kriens-Luzern zum Entschluss gelangt, Goran Perkovac per sofort von seiner Verantwortung als Cheftrainer zu entbinden.

Der HCKL erhoffe sich von diesem Schritt, innerhalb der Mannschaft einen neuen Impuls zu setzen, um den Turnaround in der Play-off-Viertelfinalserie gegen Wacker Thun doch noch zu schaffen.

Bis zum Saisonende werde der bisherige Co-Trainer und ehemalige Nationalspieler Thomas Zimmermann die sportliche Leitung des Teams übernehmen. (rgr)