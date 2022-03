Handball «Ich arbeite gerne für andere» Thilde Boesen avanciert bei Spono zur Leistungsträgerin. Heute will sie mit dem Team den Cupfinal erreichen. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Wechselte im letzten Sommer aus Dänemark in die Schweiz: Thilde Boesen Bild: Pius Amrein (Sursee, 24. März 2022)

Es sind keine leichten Wochen für die Spono Eagles. Die Belastung ist hoch, die Personalsituation mit angeschlagenen und kranken Spielerinnen schwierig. «Das können wir im Moment nicht ändern, wir müssen trotzdem siegen», betont Kreisläuferin Thilde Boesen pragmatisch. Erst recht heute, wenn Herzogenbuchsee zum Cup-Halbfinal in Nottwil (18 Uhr, SPZ) gastiert. «Unser Ziel ist der Finaleinzug, das war schon vor der Saison so. Und das ist auch machbar.» Tatsächlich ist Spono der klare Favorit, Herzogenbuchsee kämpft derzeit gegen den Abstieg in die SPL 2.

Thilde Boesen steht bei den Spono Eagles in ihrer ersten Saison, die 27-jährige Dänin wechselte im letzten Sommer aus Skanderborg an den Sempachersee. «Thilde wird uns in allen Bereichen einen Schritt nach vorne bringen», verkündete der damalige Sportchef Mirco Stadelmann. Hat sie die Erwartungen erfüllt? «Ja», sagt Trainer Fabio Madia. «Nicht ganz», findet die Spielerin selbst. «Deshalb habe ich den Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.»

«Ich kann mehr, als ich bisher gezeigt habe. Ich bin noch nicht auf meinem höchsten Niveau.»

Nottwils Schwächeam Kreis

In der Defensive ist Thilde Boesen wie an ihren vorherigen Stationen in Skanderborg (höchste Liga Dänemarks) und beim HC Rödertal (zweite Deutsche Bundesliga) eine zentrale Figur. «Im Kollektiv verteidigt sie stark, hält sich an das System, nutzt ihre Erfahrung. Wenn sie noch in den 1:1-Situationen zulegt, ist sie eine perfekte Verteidigerin», vermerkt Trainer Madia.

Die Stärken von Boesen sind dabei generell im kämpferischen Bereich anzusiedeln, «ich bin ein Typ, der gerne für andere arbeitet», erklärt sie. Im Angriff konnte sie sich bisher aber nicht wunschgemäss in Szene setzen – nur 23 Tore erzielte sie in 19 SPL1-Partien. Das ist in Nottwil nichts Neues, das Spiel über den Kreis zählt schon länger zu den Schwächen, weshalb Madia ihr keine Vorwürfe macht. «Sie erhält nicht viele Bälle, bei uns machen andere die Tore. Daran hat auch Thilde einen Anteil. Dank sehr guter Sperren schafft sie Räume für ihre Mitspielerinnen.» Zufriedenstellend ist die Situation trotzdem nicht. «Jeder schiesst gerne Tore, auch ich. Vorderhand muss ich mein Ego zurückstellen», sagt Boesen, die künftig auch in der Offensive mehr Verantwortung übernehmen will: «Wir müssen das Zusammenspiel steigern.»

Die Dänin musste schon früh lernen, sich durchzusetzen. Bild: Pius Amrein (Sursee, 24. März 2022)

Wie sie sich durchsetzen muss, lernte sie schon als Kind, dafür sorgten ihre Geschwister. «Ich hatte zwei biologische Brüder und vier Pflegebrüder. Wir spielten zu Hause viel Fussball und wenn ich zu Boden gestossen wurde, musste ich wieder aufstehen», erzählt sie mit einem Lächeln. Aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof in Horsens, einer Hafenstadt an der Ostküste Jütlands – «mit Pferden und vielen anderen Tieren, wir betrieben Pferdezucht». Früh lernte sie reiten, nahm an Wettkämpfen teil, doch als sie sich für eine Sportart entscheiden musste, war Handball die klare Nummer eins.

Nach dem zweijährigen Abstecher nach Deutschland ist Nottwil für die Psychologiestudentin das zweite Engagement in Ausland, «ich suchte nach einem weiteren Abenteuer», erklärt sie. Besonders reizvoll: «Hier kann ich um Titel und im Europacup spielen, das wäre in Dänemark nicht möglich.» In einer der besten Frauenligen der Welt reiche ihr Level nicht für die Aufnahme in ein Spitzenteam, gibt sie ehrlich zu, und schmunzelnd fügt sie an: «In der Schweiz wird physisch weniger hart gespielt. Mit 1,80-Meter zähle ich zu den Grössten, in Dänemark ist dies normal.»

