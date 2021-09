Handball: Kriens-Luzern ist gegen Benfica Lissabon chancenlos

Handball Kriens-Luzern ist gegen Benfica Lissabon erneut chancenlos Der HC Kriens-Luzern verliert das Rückspiel der 1. Qualifikationsrunde zur European League bei Benfica Lissabon mit 18:29. Nach der 24:31-Niederlage im Hinspiel scheiden die Zentralschweizer mit dem Gesamtskore von 42:60 aus. 05.09.2021, 08.44 Uhr

So deutlich wie das Resultat war auch das Stärkeverhältnis auf dem Platz. Gegen das mit Weltklasse-Akteuren gespickte Ensemble Benficas, das in der Meisterschaft die Dominanz von Porto durchbrechen und erstmals seit 14 Jahren wieder portugiesischer Meister werden will, war der HC Kriens-Luzern in allen Belangen unterlegen.

Im Rückspiel hielten die Zentralschweizer nur eine Viertelstunde lang mit (8:6), dann erhöhte Lissabon mit einer ersten Tempoverschärfung das Skore und führte zur Pause bereits mit 14:8. Dabei liessen sich die Portugiesen auch durch das Malheur in der achten Minute nicht aus dem Konzept bringen, als sie mit Ole Rahmel den effizientesten Torschützen aus dem Hinspiel verloren. Der rechte Flügel sah die rote Karte, weil er beim Siebenmeter Keeper Rok Zaponsek am Kopf getroffen hatte.

Kriens-Luzern tritt nur mit zehn Feldspielern an

Nach dem Seitenwechsel steckte Kriens-Luzern zwar nicht auf, die Kanterniederlage war aber nicht mehr abzuwenden. Um konkurrenzfähiger zu sein, fehlten die personellen Ressourcen. Mit Orbovic, Harbuz, Gavranovic, Idrizi und Delchiappo fehlten fünf Akteure verletzungsbedingt. Während Benfica am Ende zwölf verschiedene Torschützen verzeichnete, brachte der Gegner lediglich zehn Feldspieler auf das Matchblatt. «Ich bin nicht unzufrieden», resümierte Trainer Goran Perkovac, «die Mannschaft zeigte, dass sie will und dass Potenzial in ihr steckt.» (ss)

Benfica Lissabon - HC Kriens-Luzern 29:18 (14:8)

Pavillon da Luz. – 600 Zuschauer. – SR Bounouara/ Khalid (Fra). – Strafen: 3-mal 2 Minuten plus rote Karte für Rahmel (9./Kopftreffer beim Penalty) gegen Lissabon, 4-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern.

Lissabon: Capdeville (15 Paraden)/Hernandez (5); Keita (2 Tore), Källman (2), Garcia (3), Moreno, Moreira (1/1), Martins (2), Borges (2), Rahmel (1/1), Kukic (3), Grigoras (4), Moraes (2), Kljun (4), Djordjic (3/1), Pereira.

Kriens-Luzern: Zaponsek (6 Paraden)/Eicher; Wanner (1 Tor), Vekic (3), Lapajne (4/2), Rellstab (4), Schlumpf, Sikosek Pelko (6), Lavric; Oertli, Langenick, Buob.

Bemerkungen: Kriens-Luzern ohne Harbuz, Orbovic, Gavranovic, Delchiappo und Idrizi (alle verletzt). Zaponsek pariert Penalties von Rahmel (7./5:4) und Djordjic (34./17:10). Lapajne wirft Penalty an den Pfosten (20./12:7).